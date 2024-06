Výborný: ČR má podpořit změnu legislativy na úrovni EU, která sníží ochranu vlků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Do doby, než se přijme na evropské úrovni opatření na snížení ochrany vlků, je jediným řešením v ČR povolení výjimek na lov problémových vlků podle zákona o ochraně přírody a krajiny na úrovni krajů. Vlčí populace se v zemích EU rozšiřují, řekl dnes po setkání s farmáři na Broumovsku ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Podle něj jde o problém od Finska po Chorvatsko. Vlci na hospodářská zvířata útočí i na Broumovsku."Česká republika by měla aktivně podpořit změnu na evropské úrovni," řekl novinářům Výborný. Současná pravidla, která zaručují vlkům status přísně chráněného zvířete, podle něj vycházejí z neaktuálních dat, z doby, kdy byl vlk v Evropě zřídka vídaným druhem.

"Vlk historicky do naší krajiny patřil a to chceme zachovat, je dobře, že se vlk vrací. Nemůžeme se ale dostat do protichůdné situace, kdy vlk ztratí respekt vůči lidem," řekl Výborný. Podle něj je potřeba najít rovnováhu mezi zájmy farmářů a ochranou přírody.

Na dotaz ČTK, co vyplynulo z dnešního jednání s farmáři na Broumovsku hlásících škody způsobené vlky, řekl, že pozitivní zprávou je fungování loni nastavené tzv. újmové vyhlášky. "Stát celkem slušně kompenzuje škody působné vlkem. Zadruhé, bez úpravy na evropské úrovni se nepohneme a zatřetí se vlk stává stále méně plachým zvířetem," řekl Výborný.

Královéhradecký kraj letos na jaře rozšířil území, kde je možné za předem daných podmínek lovit problémové vlky. Umožnilo to nařízení, které koncem března nahradilo povolení výjimek na lov problémových vlků podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Výjimka platí kromě Královéhradeckého kraje ještě v dalších dvou. K vydání opatření vedla dohoda s ministerstvy životního prostředí a zemědělství.

"V tuto chvíli není jiné cesty než vytvořit tuto krajskou legislativu, krajské vyhlášky obecné povahy. Podle mého názoru jsou ale neúčinné, zatím se jeví jako teoretické řešení. V tuto chvíli je to ale jediné, co lze dělat," řekl ČTK Výborný, který je pro snížení stupně ochrany vlka v rámci Bernské úmluvy. Ochrana přírody na evropské úrovni je stanovená takzvanou Bernskou úmluvou.

Královéhradecký kraj nejdříve vydal výjimku kvůli ztrátě plachosti několika jedinců v Podkrkonoší, opatření se týkalo 17 honiteb na Trutnovsku mimo území Krkonošského národního parku. Nyní platí opatření celoplošně na celém území kraje kromě území CHKO a Krkonošského národního parku. Odstřel vlka obecného v tomto režimu v kraji dosud aktivován nebyl. "Jsme prvním krajem, který toto nařízení obecné povahy vydal. Hledáme rovnováhu mezi ochranou vlka a zájmy chovatelů," řekl hejtman Martin Červíček (ODS).

Zdůraznil, že nejde o bezprostřední povolení k odstřelu, ale o administrativní rámec, který po vyčerpání všech možností na zapuzení vlka lov umožní. Případný odstřel je až poslední možností a bude mu předcházet posouzení v tzv. pohotovostním štábu.

Na Broumovsku žijí vlci, kteří občas zaútočí na hospodářská zvířata, zejména ovce. Někteří místní farmáři dlouhodobě požadují odstřel vlků, který je ale vzhledem k ochraně těchto šelem nelegální. Na Broumovsku se může vyskytovat ve třech přeshraničních smečkách celkem 15 až 20 vlků, vyplývá z posledních informací Hnutí Duha.

reklama