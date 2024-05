Výborný: Nepojištěným pěstitelům bude stát krátit kompenzace o polovinu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Pěstitelům, kteří neměli pojištění proti mrazům, bude stát krátit kompenzace o polovinu. V pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Zároveň odmítl kritiku europoslance Martina Hlaváčka (ANO), že by vláda nedostatečně podporovala pojištění zemědělců. Ministr zopakoval, že požádal Evropskou komisi o 100 milionů eur (2,5 miliardy korun) na pomoc českým zemědělcům, ale neočekává, že získá celou částku. Neupřesnil, kolik peněz by do Česka mohlo přijít.Výborný zároveň upozornil, že proti jarním mrazům je možné pojistit pouze jablka, hrušky, borůvky a jahody, přitom u jahod se pojištění týká pouze období od počátku května. Hlaváček přitom kritizoval cenu pojištění, která je podle něj příliš vysoká a dosahuje až čtvrtiny hodnoty úrody. Vláda podle něj neposkytuje dostatečnou podporu zemědělcům pro uzavírání pojištění. Výborný se proti tomu ohradil, podle něj stát přispívá na pojištění 52 procenty.

Ministr s europoslancem se shodli, že kompenzace zemědělcům jsou namístě. Podle nich letošní mrazy byly přírodní katastrofou a stát by měl v mimořádné situaci mimořádně reagovat. Výborný podotkl, že mrazy poničily úrodu ve velké části Evropy od Francie až po Pobaltí.

Ministr také řekl, že nepovažuje za vhodné spojovat otázku zavedení spotřební daně na tiché víno s dopady mrazů. Zásadnější argument proti dani podle něj je to, že sousední země takovou daň nemají. V předchozích dnech ministr říkal, že debatu o dani v situaci, kdy mrazy silně poničili vinařům úrodu, považuje za hazard s celým sektorem.

Hlaváček v otázce nezavedení spotřební daně ministra podpořil, podle něj by to znamenalo znevýhodnění českých vinařů proti zahraniční konkurenci. Naopak hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil v pořadu řekl, že z ekonomického hlediska nelze obhájit, že spotřební daň je u tichého vína jako u jediného alkoholu nulová. Podle něj se tím negativní dopady konzumace alkoholu přenášejí na daňové poplatníky ve jménu ochrany vinařů. Upozornil také, že se zemí se srovnatelným podílem produkce vína na spotřebě, jako má ČR, neuplatňují spotřební daň na víno jen Lucembursko a Německo. Zavedení spotřební daně na víno podporují čtyři strany vládní koalice, nesouhlasí s ním vládní KDU-ČSL a opoziční ANO a SPD.

