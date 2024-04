Výborný: Prezident Pavel podpořil kroky, které vláda činí vůči zemědělcům

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | palinchak / palinchak / Depositphotos

Prezident Petr Pavel podpořil kroky, které vláda činí směrem k nespokojeným farmářům. Po společné schůzce to včera řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Právě o aktuální situaci v českém i evropském agrárním sektoru Výborný s Pavlem hovořili nejvíce. Prezident podle ministra navrhl, aby se nadbytečná produkce obilí v Evropě, na kterou si farmáři stěžují, přesunula do třetích zemí. Výborný také zopakoval, že jeden z požadavků zemědělců, tedy vrácení daně z půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem, nesplní. V Česku je podle něj tato daň lehce nad průměrem Evropské unie.

"Musím říct, že jsem rád, že pan prezident podpořil kroky, které jako vláda (směrem k farmářům) děláme," uvedl Výborný. V letošním roce podle něj vláda přidá 550 milionů korun na životní pohodu zvířat a příští rok dvěma miliardami korun podpoří zaměstnanost na venkově skrze slevy na sociálním pojištění. Daň z půdy se ale měnit nebude, uvedl Výborný.

Ze studie Ústavu zemědělské ekonomiky a informací podle ministra plyne, že před konsolidačním balíčkem byla daň ze zemědělské půdy v Česku ze zemí EU desátá nejnižší, poté se přesunula na 15. příčku. "Zdaleka nejsou pravdivé informace o tom, že máme daň z půdy nejvyšší v Evropě," doplnil.

S prezidentem Výborný hovořil také o situaci na komoditním trhu, například s obilím. "Pan prezident mimo jiné zmínil i možnost využití evropské produkce v rámci rozvojové pomoci směrem do třetích zemí. I to by byla jedna z cest, jak se s nadbytkem obilí vyrovnat," řekl Výborný. Krátce se podle něj dotkli také cen potravin nebo novely mysliveckého a lesního zákona. "Pan prezident vidí ty dvě novely velmi podobně," uvedl ministr zemědělství.

Výborný také uvedl, že ministerstvo zemědělství připravuje dva balíčky na pomoc farmářům, jeden legislativní a druhý nelegislativní povahy. "Já bych byl rád, kdybychom do poloviny roku v tom (balíčcích) měli jasno," řekl. Některé záležitosti, které lze řešit hned, podle něj ale úřad neodkládá. Zmínil například zrušení povinnosti předložit potvrzení o bezdlužnosti u investičních dotací.

