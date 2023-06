Výborný: Zemědělství se bez některých dotací neobejde, nelze škrtat plošně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nový ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dnes po uvedení do úřadu řekl, že bez některých dotací nebo státních podpor se zemědělství neobejde. Jsou to podle něj například náhrady za škody způsobené výkyvy počasí nebo živelní katastrofy. Nelze podle něj škrtat všechny dotace plošně. Je také nutné podpořit sektory, kde česká produkce dlouhodobě klesá, jako je například chov prasat.

Tomu, že nelze škrtnout najednou všechny dotace, rozumí podle Výborného i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). "Současně tam, kde můžeme šetřit, to udělat máme," řekl Výborný. Doplnil, že sice není velký příznivec dotační ekonomiky, ale jsou oblasti, kde se bez toho stát neobejde. "Například musíme být připraveni na to, že přijde enormní sucho, tornádo a podobně, bude poškozena úroda, náhrady musí být. Na náhradní fond peníze dát musíme, ať se nám to líbí nebo ne," doplnil.

Ministerstvo zemědělství by podle vládního ozdravného balíčku v příštích dvou letech mělo na národních dotacích ušetřit přes deset miliard korun. Konkrétní škrty by měla vláda představit v září, když se bude sestavovat rozpočet na příští rok.

Mluvčí Agrární komory Barbora Pánková ČTK řekla, že dotace by měly upřednostňovat chov hospodářských zvířat a pěstování ovoce, zeleniny, brambor nebo chmelu. "Tyto obory v řadě případů momentálně balancují na hraně vlastní existence. Prioritou by také mělo být nastavení férových podmínek v rámci Evropské unie tak, aby nedocházelo ke křivení jednotného trhu a poškozování konkurenceschopnosti českých zemědělců, jako se to děje nyní," doplnila. Komora již dříve uvedla, že štědřejší dotační systém v některých zemích vede k tomu, že levné dovozy například jablek z Polska tlačí dolů výkupní ceny pro české zemědělce.

Podle Výborného je také potřeba udržet dostatečnou soběstačnost v domácí produkci některých zemědělských komodit, jako je hovězí maso, mléko nebo obiloviny. Například u vajec ale nemá smysl usilovat o úplnou soběstačnost, uvedl. Výborný. Poznamenal, že ČR je soběstačná v produkci vajec zhruba z 82 procent, zatímco v Německu pokryje domácí produkce 74 procent spotřeby. Zdůraznil potřebu potravinové bezpečnosti v tom smyslu, aby lidé v případě, že přijde krize, našli na pultech obchodů dostatek základních potravin. "To je kombinace soběstačnosti a bezpečnosti," řekl.

Chtěl by také zvrátit trend klesání soběstačnosti například v produkci vepřového masa. Do produkce vepřového by také měla směřovat letošní mimořádná podpora z EU. Evropská komise pro Česko navrhla 160 milionů korun. Podpora by měla směřovat i na pěstování zeleniny. Česko může mimořádnou pomoc zvýšit až o 200 procent částky z rozpočtu. "Povedu o tom jednání s ministerstvem financí," řekl k tomu Výborný. Dodal, že jakákoliv míra kofinancování by byla pro zemědělství dobrá. Výborný také poznamenal že dotační politika není pouze o rozdávání peněz. „Já chci vědět, na co a kde budou dotace utraceny a zda to dává nebo nedává smysl," dodal.

Agrární komora vidí prostor v rozšíření chovu prasat, drůbeže i rozšíření pěstování zeleniny. "U všech těchto potravin naše soběstačnost v posledních letech klesá," doplnila Pánková.

reklama