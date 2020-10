Vydatné deště Bečvě pomohly, rybáři se chystají vysadit parmy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Christa Rohrbach / Flickr.com První várku několika tisíc ročních ostroretek z rybníku v Hranicích rybáři vysadili do Bečvy 9. a 10. října, nyní se chystají vrátit do řeky parmy. Ilustrační obrázek

Životu v řece Bečvě, která byla na konci září otrávená kyanidem, pomohly podle rybářů vydatné deště z uplynulých dnů. Zvýšené průtoky Bečvu naředily i pročistily. Kromě potravy do postižené oblasti Přerovska přinesly z horního toku také další ryby, které si teď podle odborníků užívají "prostorového komfortu". Rybáři se navíc chystají tento týden vysadit parmy. Ve své práci mají podporu i veřejnosti, lidé na jejich transparentní účet dosud poslali přes 340 000 korun, zjistila ČTK. Na Bečvě nadále platí zákaz rybolovu.

První várku několika tisíc ročních ostroretek z rybníku v Hranicích rybáři vysadili do Bečvy 9. a 10. října, nyní se chystají vrátit do řeky parmy. "Tento týden se chystáme vysadit 30 000 ročka parmy, už jsou nachystané. Bude se samozřejmě sledovat, jak se ryby uchytily, zda jsou životaschopné," řekl dnes ČTK jednatel severomoravského územního svazu rybářů Rostislav Trybuček.

Bečvě podle něj zvýšené průtoky z uplynulých dnů pomohly, do míst, kde vyhasl život kvůli otravě kyanidem, přinesly potravu i ryby. "Vytrávené území bude poměrně nedotčené. Ryby v horním úseku řeky jsou nahuštěné, zjistili jsme tam koncentraci ryb asi 500 kilogramů na hektar běžného toku, což je úžasná produkce. Ty, co sestoupí po toku, budou mít dostatečné teritorium. Bude to pro ně prostorový komfort," řekl Trybuček. Podle něj i přes otravu zůstalo v řece zhruba 15 procent bentosu, organismů obývajících břeh a dno vod, které jsou potravou pro ryby.

Snahu rybářů, kteří se snaží vrátit řece život i za pomoci ministerstva životního prostředí, podporuje také veřejnost. Na jejich transparentní účet 35036038/5500 zaslali lidé dosud 340.000 korun. Veškeré peníze z tohoto účtu budou čerpány výhradně na pokrytí škod vzniklých na řece Bečvě. Na účet přispívají lidé z celé republiky. "Je to hrozně milé. Je to už přitom x dnů. Nevěřil jsem, že lidé na Bečvu udrží pozornost. Mezi dárci jsou srdcaři, lidé, kterých se to bezprostředně dotýká. Ale ozývají se i firmy. Například teď jsem podepisoval darovací smlouvu pro Rybářství Litomyšl, které pošle 30.000 korun," doplnil Trybuček. Dárci k částkám připojují i vzkazy, jako například Zachraňte co se dá, Na štiku, Na nový život, Pro Bečvu na koupání či Vivat Bečva.

Ekologická havárie postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Do řeky vypustil 20. září kyanid dosud neznámý pachatel, případ stále vyšetřují vsetínští kriminalisté. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilérie odvezli rybáři více než 40 tun ryb ze zasažené oblasti Přerovska.

