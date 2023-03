Vyjednavači členských zemí OSN se po 15 letech dohodli na podobě smlouvy o ochraně oceánů

Miroslav Vinkler 6.3.2023 06:09

Když OSN nedokázala zabránit řadě ozbrojených konfliktů po druhé světové válce , proč by měla zabránit devastaci oceánů ?

Jahodové proklamace o ničem, stačí se podívat na změnu krajiny v ČR , a to máme Evropskou úmluvu o krajině ! Každý na ni, .... víte co.

Odpovědět