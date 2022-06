Výroba elektřiny z uhlí skončí v ČR podle šéfa ČEZ do roku 2033

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | sludgeulper / Flickr Představenstvo ČEZ podle aktivistů dále uvedlo, že konkrétně uhelná elektrárna Prunéřov II bude uzavřena nejpozději na konci roku 2030.

Výroba elektřiny z uhlí bude v České republice s ohledem na vládní priority pravděpodobně ukončena nejpozději v roce 2033, přičemž ukončení provozu uhelných zdrojů skupiny ČEZ se očekává nejpozději do roku 2030. Na dnešní valné hromadě ČEZ to podle ekologických aktivistů uvedl předseda představenstva Daniel Beneš. Ve společné tiskové zprávě na to upozornily ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace.

Představenstvo ČEZ podle aktivistů dále uvedlo, že konkrétně uhelná elektrárna Prunéřov II bude uzavřena nejpozději na konci roku 2030. "Uvedený termín ukončení provozu je potvrzen jako nejvýhodnější z ekonomického hlediska," citují ekologové člena představenstva firmy a šéf divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ Jana Kalinu.

Ekologické organizace uvedly, že uhelná elektrárna Tušimice bude podle vyjádření vedení firmy uzavřena nejpozději v roce 2033, ale možná i dříve v závislosti na platné legislativě, ekonomice provozu a geopolitických rizicích. ČEZ zároveň potvrdil dřívější rozhodnutí, že do roku 2030 počítá s odchodem všech svých tepláren od uhlí, podotkly organizace.

Hnutí Duha a Greenpeace upozorňují, že ČEZ poprvé připustil konec uhlí v roce 2030 a česká vláda by podle nich měla brát tuto ekonomickou realitu v potaz při řešení transformace regionů s důrazem na rozvoj obnovitelných zdrojů jako náhrady uhlí.

Uhelná komise vytvořená bývalou vládou premiéra Andreje Babiše (ANO) předloni v prosinci doporučila ukončit v Česku využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038. Babišova vláda loni v květnu vzala doporučení Uhelné komise na vědomí, o datu ale nehlasovala.

Současná vláda v programovém prohlášení uvedla, že chce dokončit odklon od uhlí do roku 2033. "Na valné hromadě největší energetické firmy se opět ukázalo, že odklon od uhlí bude v reálné ekonomice probíhat rychleji, než vlády stíhají plánovat. Je ekonomicky výhodnější odstavovat uhelné elektrárny a doly a získávat tak územní i kapacity pro připojení pro rychlou výstavbu obnovitelných zdrojů. Bez ohledu na to, že aktuálně se pálí více uhlí kvůli drahému zemním plynu, na výhledu uhelného českého průmyslu v horizontu osmi až deseti let se očividně nic nemění," uvedl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

