Výrobce obalového skla loni zpracoval o 20 procent méně střepů z Česka. Protože nejsou

Výrobce obalového skla Vetropack Moravia Glass z Kyjova na Hodonínskou mohl loni v porovnání s rokem 2022 využít jen 80 procent recyklovaného skla pocházejícího z Česka. Podle mluvčí společnosti Reginy Bělohoubkové je to jak poklesem třídění v českých domácnostech, tak tím, že se část střepů prodává do zahraničí, řekla ČTK.Výroba skla se pak podle ní prodražuje. A to buď tím, že se část střepů musí zase ze zahraničí dovézt nebo je potřeba větší podíl sklářského písku, což je dražší než použití střepů. I proto podnik apeluje na obyvatele, aby třídili obalové sklo co možná nejvíce, protože se to zpětně může promítnout i do ceny produktu.

Podle oficiálních údajů společnosti EKO-KOM bylo v roce 2023 využito k recyklaci 172 880 tun použitého obalového skla, které lidé vyhodili do zelených nebo bílých kontejnerů. Meziročně to bylo o 6500 tun méně a potenciál je podle společnosti vyšší. Mezi lety 2020 a 2022 lidé vytřídili přes 15 kilogramů na obyvatele, loni 14,6 kilogramu a míra recyklace podle EKO-KOMu klesla z předloňských 85 procent na loňských 78 procent.

Při výrobě lze zvýšením podílu střepů o každých deset procent ušetřit tři procenta energie a do ovzduší jde o sedm procent méně oxidu uhličitého, uvedl generální ředitel Vetropacku Boris Sluka. Sklo je přitom možné recyklovat prakticky donekonečna a při srovnání s jinými materiály i poměrně jednoduše.

Nové skleněné obaly mohou díky technologii, kterou v Kyjově mají, obsahovat až 90 procent vytříděného skla. Záleží však také na barvě obalu. V barvě cuveé či olivové to může být dokonce až 98 procent. U čistých barev už však tak vysoké množství může způsobit nežádoucí barevnou odchylku. Vysoký podíl vytříděného skla podnik používá díky moderní recyklační lince, která umí střepy barevně vytřídit a zároveň je očistit.

Loni firma podle výroční zprávy čelila snížené poptávce, ale i přesto tržby i zisk velmi mírně rostly. Tržby činily 3,39 miliardy korun a zisk 274 milionů korun.

