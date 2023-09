Výrobci izolací: Státní dotace na renovace přinesou stavebnímu průmyslu 100 miliard

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lisa S. / Shutterstock Pokládání izolace

Finanční injekci až 100 miliard korun mohou dodat stavebnímu průmyslu dotace na renovace od ministerstva životního prostředí, řekla ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) Marcela Kubů. Díky dotacím na renovace by se podle něj mohlo ročně renovovat asi 6300 bytových domů a přes 50 000 rodinných domů.

Ministerstvo připravilo dotační programy na renovace domů a bytů pro rezidenty, družstva a společenství vlastníků jednotek i pro obce a města. Během října pak budou zveřejněny dotační výzvy pro sektor veřejných budov v Praze, pro sektor veřejných památkově chráněných budov a pro novostavby mateřských a základních škol. V současné době je míra renovací v Česku podle Hladíka asi 1,2 procenta a domy se opravují zhruba po 80 letech. Cílem dotací je renovační tempo zvýšit na tři procenta.

"Pomůže to i českému stavebnímu průmyslu, který zažívá spíše období recese, co se týká novostaveb. Tyhle dotace, které směřují do renovací, řeknu, že poskytnou stavebnímu průmyslu cennou finanční injekci až ve výši 100 miliard (korun)," uvedla Kubů. Letos se podle ní lidé mohou zaměřit na konstrukce, kde uniká nejvíce tepla, tedy třeba střechy.

Na bydlení připadá asi 38 procent spotřebované energie v Česku. "ČR je poměrně energeticky náročnou zemí ať už na bydlení, výrobu nebo dopravu. Chceme zůstat zemí průmyslovou, výrobní, ale tomu se musí přizpůsobit i snižování množství energie díky úsporám," dodal ministr.

