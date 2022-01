Vyšla Zpráva o životním prostředí v Česku za rok 2020. Jak si stojíme?

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Objem evidované těžby dřeva se zvýšil na 35,8 milionu m3 dřeva bez kůry a překonal tak dosavadní rekord z roku 2019. Ilustrační snímek.

Nedávno vydaná Zpráva o životním prostředí ČR , kterou připravila Česká informační agentura životního prostředí přináší detailní vhled do trendů a dějů v českém životním prostředí.

Agentura nabízí rychlý výtah toho nejzajímavějšího z aktuální zprávy: Dochází k obnově lesů v oblastech zasažených kůrovcovou kalamitou a díky snižování podílu obnovovaných jehličnatých dřevin ve prospěch listnáčů dochází k pozvolnému přibližování k doporučené dřevinné skladbě. V roce 2020 bylo v rámci umělé obnovy zalesněno rekordních 17,3 tisíc ha listnáčů a 16,4 tisíc ha jehličnanů. Nejčastěji vysazovanou dřevinou byl ale stále smrk - 10,3 tisíc ha.

V dlouhodobém horizontu je možné sledovat postupné přibližování se k přirozenější (a stabilnější) struktuře lesních porostů. Tento proces je však vzhledem k dlouhodobosti produkčního cyklu lesa pomalý a vyžaduje mnohaletou intenzivní snahu.

Poškození lesních porostů vyjádřené procentem defoliace zůstává stále na vysoké úrovni. V kategorii starších porostů (60 let a více) činil součet tříd defoliace 2–4 u jehličnanů 78,3 % a u listnáčů 42,7 %. V mladších porostech (do 59 let) je situace příznivější, v případě jehličnanů do tříd 2–4 spadalo 28,7 % porostů, u listnáčů pak 23,3 %.

V roce 2020 byly lesní ekosystémy znovu ovlivněny rozsáhlou těžbou po kůrovcové kalamitě. Objem evidované těžby dřeva se zvýšil na 35,8 milionu m3 dřeva bez kůry a překonal tak dosavadní rekord z roku 2019.

Objem hmyzové těžby v roce 2020 (26,2 milionu m3 dřeva bez kůry) dosáhl téměř hodnoty jako celkový objem hmyzové těžby za období 1990–2012. V souvislosti s rozsáhlou těžbou vznikla velká plocha holin a lesy se staly zdrojem emisí skleníkových plynů.

Zemědělská půda je zranitelná vůči degradaci kvůli nadměrným půdním blokům a vysokému stupni zornění, nicméně dochází k jejímu zatravňování a v období 2010–2020 se průměrná velikost dílů půdních bloků snižovala průměrně o 1,8 % ročně. V roce 2020 nebylo dosaženo stanoveného cíle pro ekologické zemědělství – 20% podílu orné půdy na celkové zemědělské půdě obhospodařované ekologicky.

Odpady

Ve střednědobém horizontu dochází k mírnému snižování produkce směsného komunálního odpadu. Šetrný přístup v oblasti produkce odpadů, respektive obalů je jedním z principů, který garantuje ekoznačení výrobků a služeb. Z hlediska dlouhodobého vývoje lze konstatovat výrazný klesající trend v případě počtu licencí u české ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek, respektive Ekologicky šetrná služba, oproti tomu počet licencí EU Ecolabel roste, a to i přes výkyvy v posledních 10 letech.

Celková produkce odpadů má ve střednědobém i krátkodobém horizontu výrazně rostoucí trend, stejně jako produkce ostatních odpadů. Produkce komunálních odpadů se střednědobě zvyšuje. Výrazně rostoucí střednědobý i krátkodobý trend má produkce obalových odpadů.

Voda

Počet vybraných objektů mělkých vrtů, kde došlo k překročení limitů pro podzemní vodu minimálně v jednom z vybraných ukazatelů, byl 183, u hlubokých vrtů byl limit překročen u 132 objektů a u pramenů se jednalo o 89 objektů.

Výrazné znečištění v podzemních vodách bylo v roce 2020 zjištěno u sumy pesticidů, celkově u 200 objektů (u mělkých vrtů byl překročen limit u 124 objektů, u hlubokých vrtů to bylo 41 objektů a u pramenů 35 objektů).

Více detailů a témat v nejnovější Zprávě o životním prostředí ČR 2020.

