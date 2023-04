Vysočina bude lákat turisty na venkovskou dovolenou, chce podpořit farmáře

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Goran Bogicevic / Shutterstock Agroturistikou se podle předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky Zdenky Noskové zabývá řada lidí, ale je potřeba, aby byli v celkové nabídce ubytování víc vidět. "Aby se vyčlenili z té velké anonymní masy chat, chalup a všeho dalšího," uvedla. Ilustrační foto

Vysočina bude lákat turisty na ucelenou nabídku dovolené na venkově. Podle ředitelky krajské organizace Vysočina Tourism to vzhledem k charakteru území bude dlouhodobé téma. Například díky jezdeckým trasám a stanicím je podle ní Vysočina jedničkou pro dovolenou s koněm, nabízí speciality na farmách a i netradiční místa k nocování včetně spaní na posedu. Na marketing letos tato organizace má 3,8 milionu korun. Její propagační kampaň bude vidět i v pražském metru.

"Charakter našeho regionu, naše vesnice, farmy, to je něco, do by Vysočina chtěla nabídnout nejen zbytku České republiky," řekl hejtman Vítězslav Schrek (ODS a STO) při dnešním představení kampaně v Třeštickém mlýně v obci Třeštice na Jihlavsku.

Na Vysočině je 2500 kilometrů cyklotras a 850 kilometrů jezdeckých tras. Podle Königové může propagace pomoci udržet na venkově mladé lidi. "Cestovní ruch může dávat zajímavé pracovní příležitosti," řekla.

Třeštický mlýn funguje jako penzion i farma s 60 hektary pozemků a chovem skotu. "Specializujeme se na svatby, vzniklo to tak samo od sebe," řekl novinářům Abraham Hofhanzl. Turisté jezdí hlavně v létě.

Turistice i hospodaření se věnuje také Turistatek Javořice ve Lhotce na Jihlavsku. Farmáři se starají o 100 ovcí a 30 hektarů půdy. "Na marketing není čas," řekl Filip Novák z farmy. Hosté mohou bydlet v penzionu nebo postavit stan či karavan v zahradě, farma jim nabízí své mošty a dvě desítky druhů džemů. "Máme i snídaně, kde mohou marmeládu ochutnat. A většinou tu, co ochutnají, taky koupí," uvedl.

Agroturistikou se podle předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky Zdenky Noskové zabývá řada lidí, ale je potřeba, aby byli v celkové nabídce ubytování víc vidět. "Aby se vyčlenili z té velké anonymní masy chat, chalup a všeho dalšího," řekla ČTK. Doplnila, že Vysočina je mezi regiony první, která do toho víc "šlápla".

Podnikatelů v agroturistice podle Noskové moc nepřibývá, protože je těžké začít takovou farmu budovat, ani jich moc neubývá. Farem, které se zároveň věnují cestovnímu ruchu, jsou podle ní v Česku stovky. Dalších několik tisíc podnikatelů nabízí pobyty na venkově s různými zážitky, mají třeba bývalý statek a sad. "Co se týče ubytování i nabídky služeb, jsme rozhodně na evropské úrovni, ale co musíme dohnat, aby se to dostalo víc do povědomí," uvedla Nosková.

"Venkovský cestovní ruch včetně agroturistiky zažívá celosvětově obrovský boom, který ještě umocnila pandemie covidu-19," uvedla Jana Humpolíková z České centrály cestovního ruchu CzechTourism. Centrála má se svazem společný projekt Prázdniny na venkově.

Na Vysočině vloni podle statistik v ubytovacích zařízeních nocovalo 646 700 lidí, nejvíc za posledních deset let. V porovnání s kraji v ČR to i tak byl třetí nejnižší počet. Podle Königové je ale na Vysočině hodně individuální turistiky, lidé využívají také chaty a chalupy. Krajská organizace bude návštěvnost sledovat i z dat mobilních operátorů.

