Vysoké ceny energií ukazují na potřebu rozvoje čisté energetiky, uvedl Biden

Současné vysoké ceny energií ukazují na potřebu diverzifikovat energetické zdroje a rozvíjet čistou energetiku, řekl na klimatické konferenci COP26 ve skotském Glasgow americký prezident Joe Biden. Podle něj se jedná o proces, který může přinést miliony pracovních míst.

"Glasgow musí být začátkem desetiletí ambicí a inovací, abychom zachovali naši společnou budoucnost," řekl Biden. Připustil, že klimatická změna pustoší svět, "ničí životy a živobytí lidí" a stojí biliony dolarů. S každým dnem podle amerického prezidenta rostou náklady způsobené nečinností zemí.

Joe Biden will try to assure world leaders that the U.S. can keep its promise to slash greenhouse gas emissions by more than half by the end of the decade, even as the key policies to ensure those reductions remain uncertain, his top climate aides said https://t.co/RlKP0uwAp2