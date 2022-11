Vysoké ceny plynu zvýšily zájem o plazmový reaktor z Dubé

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Pomocí plazmového zplyňování je podle Kahlena možné využít energii jakéhokoliv odpadu.

Obavy z nedostatku plynu a jeho vysokých cen zvýšily zájem o reaktor pro plazmové zplyňování odpadu, na jehož vývoji pracuje firma Millenium Technologies. Zařízení dokáže odpad přeměnit na plyn, který může nahradit zemní plyn, zbylá struska najde uplatnění ve stavebnictví. Novinářům to řekl zakladatel firmy Grischa Kahlen. Ve výzkumném centru v Dubé na Českolipsku dnes firma představila reaktor určený pro komerční provoz, první chce zákazníkům dodat v příštím roce.

"Před čtyřmi lety jsme otevírali tento technologický park s prvním reaktorem, teď jsme se dostali k reaktoru, který má komerční parametry a jsme připraveni s ním jít na trh. I díky současným událostem nabývá směr, kterým jdeme, na významu, zaznamenáváme to i na rostoucí poptávce, a to nejen po nových technologiích na likvidaci odpadu, ale i z hlediska energetiky, protože výstupní plyn je možné energeticky využít," řekl člen představenstva Marek Lang. Zpracování odpadu je navíc bez emisí.

Pomocí plazmového zplyňování je podle Kahlena možné využít energii jakéhokoliv odpadu. Díky extrémním teplotám plazmatu o teplotě 3000 až 5000 stupňů Celsia si reaktor poradí nejen s kaly z čistíren odpadních vod nebo komunálním odpadem, ale i s těžko zpracovatelnými díly z autovraků, nerecyklovatelnými plasty nebo třeba lopatkami z větrných turbín vyrobenými ze sklolaminátu. V reaktoru dochází vlivem vysokých teplot k rozkladu organických sloučenin a vzniká tak syntézní plyn a sklovitá struska.

"Syntézní plyn má stabilní složení, jedná se o směs oxidu uhelnatého, uhličitého, vodíku a dusíku. Je velmi podobný svítiplynu, který byl dříve užíván místo zemního plynu," dodal Kahlen. Reaktor, který teď firma zákazníkům nabízí, je schopný zpracovat 500 kilogramů odpadu za hodinu. Zařízení přijde na 80 až 250 milionů korun, záleží na dalších připojených technologiích, jako je třeba sušárna kalu nebo kogenerační jednotka na výrobu elektřiny a tepla. Návratnost investice se při současných cenách plynu pohybuje od tří do šesti let.

Mezi zájemci, kteří by chtěli technologii využít, je skupina MVV, která provozuje Českolipskou teplárnu. Pro Českou Lípu, kde žije 37 000 obyvatel by podle Kahlena stačil na likvidaci komunálního odpadu jeden reaktor schopný za hodinu zpracovat 500 kilogramů odpadu. "V první fázi bychom chtěli pokrýt zhruba třetinu spotřeby plynu tamní kotelny ve Staré Lípě a potom to postupně rozšířit o další dvě linky a plně tam nahradit zemní plyn," dodal.

Millenium Technologies patří do skupiny JRD Group, která mimo jiné provozuje fotovoltaické elektrárny o výkonu 37 MWp v České republice a Maďarsku nebo druhý největší větrný park v Česku s instalovanou kapacitou 26 MW.

