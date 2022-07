Výstava v Praze představuje autorskou knihu básnířky a grafika o ekologické krizi

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pražské uměleckoprůmyslové muzeum otevřelo výstavu s názvem Hold. Je autorským projektem americké básnířky Sally Ballové a grafika Jana Vičara, vznikajícím mezi lety 2015 a 2018 na popud společného rezidenčního pobytu ve Francii. Tvoří ho autorská kniha a soubor samostatných grafických listů, linorytů, ilustrujících a rozvíjejících původní obrazy.

Jejich námětem je ekologická krize a s ní související procesy, některé minimální, některé odehrávající se v makroskopickém měřítku. Výstava se koná u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie.

"Kniha je úhelným kamenem lidské kultury. Jejím prostřednictvím uchopujeme nejen sebe sama, ale také svět, jehož jsme součástí. Má schopnost naplnit potenciál obou těchto sfér a nabídnout jej ke sdílení," uvedla historička umění a kurátorka výstavy Barbora Kundračíková.

Kniha Hold podle ní vypráví o zkušenosti se světem, "který je na pokraji své existence, a přesto zůstává neskonale krásným". Je reflexí osobní povahy vztahu k němu, ukotvuje ho v obecnějším rámci a znovu se v něm zrcadlí, řekla. Knižní provedení, zachycení autorčiných pohledů na svět má podle Kundračíkové veskrze pozitivní vyznění.

"Je-li hlavním tématem projektu Hold konec lidského věku tak, jak jej známe, představuje uplatnění těch nejtradičnějších ze známých technologií případný kontrapunkt - kniha, báseň i tisk jsou nástroje staré jako lidstvo samo. Právě ony ale poskytují vše potřebné, aby bylo možné správně pojmenovat to, 'co bylo uděláno', jak píše v jiné ze svých básní Ballová. Takový je totiž první krok na cestě k nápravě," řekla kurátorka.

Publikace Hold vyšla jako autorská kniha v roce 2018 v limitované edici 35 kusů o rozměru 52 krát 65 centimetrů. Obsahuje 70 kolorovaných linorytů s rytým textem. Vazba je ručně šitá, v plátně, kůži nebo pergamenu. Na výstavě se prezentuje v původní formě samostatných listů – tak, jak byly vystaveny počínaje rokem 2015 ve Španělsku, Francii, Německu, Rakousku či Japonsku.

Básnířka Sally Ballová se narodila v roce 1968 v New Jersey v USA. Působí jako profesorka angličtiny na Arizonské státní univerzitě. Výrazně se podílí také na činnosti místního nakladatelství Four Way Books, žije a působí v jihoamerickém Phoenixu. Grafik Jan Vičar se narodil v roce 1967, absolvoval studia na Akademii výtvarných umění v Praze. Žije a působí na Vysočině a ve francouzské Remeši.

