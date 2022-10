Vystrčil: Politici podcenili energetickou i potravinovou soběstačnost

Svatá Prostoto 25.10.2022 13:42

"Cesta z této krize bude složitá ... "



No, to rozhodně ... hlavně pokud to bude popisovaným způsobem ...

"Je to úprk vpřed. Oni na to používají speciální pojem Fluchtmodus. Mají tam teď úplně nové profese, třeba klimaekonom. Němci jedou stylem Máš v zádech nebezpečí? Tak přidej,"



https://echo24.cz/a/SBaHZ/nemecka-zavislost-na-plynu-nahrazovani-jadra-uhlim

