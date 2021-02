Na obnovu života v Bečvě poputuje výtěžek z aukce výtvarných děl

Foto | Tina Kuper / Tina Kuper / Unsplash Svými díly do internetové aukce přispěli například výtvarnice Vendula Chalánková, Veronika Psotková, Dalibor MAX Krch nebo karikaturista Miroslav Kemel. Draží se především obrazy.

Na obnovu života v řece Bečvě, ve které po loňské havárii uhynuly desítky tun ryb, poputuje výtěžek dnes zahájené internetové aukce obrazů, soch a dalších uměleckých předmětů. Do dražby se zapojila více než stovka autorů. Lidé mohou své cenové nabídky přihazovat do příští neděle. Součástí odpoledního zahájení aukce byly streamované koncerty a umělecký benefiční happening. Dnes se zároveň konal již čtvrtý protestní pochod ve Valašském Meziříčí, jehož účastnici vyjádřili nespokojenost s vyšetřováním úniku kyanidů do řeky Bečvy.

Svými díly do internetové aukce přispěli například výtvarnice Vendula Chalánková, Veronika Psotková, Dalibor MAX Krch nebo karikaturista Miroslav Kemel. Draží se především obrazy. Nejdražší výtvarná díla mají vyvolávací cenu v desítkách tisíc korun. Peníze poputují na účet Českého rybářského svazu s názvem Bečva 2020, ze kterého se obnova řeky bude financovat. Součástí streamu dnes byly i hudební vstupy a také happening, který se uskutečnil na soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Zazněly písně a básně věnované řece Bečvě, a to například od Tomáše Kočky a intimního orchestru, Kaczi, Petra Fialy či Lucie Redlové.

"Pocházíme z Valašského Meziříčí a jeho okolí. Bečva teče skrze naše srdce, skrze místa, kde jsme vyrůstali, kde žijeme. Nechceme na nikoho ukazovat, ale také nechceme sedět s rukama v klíně a nechat téma Bečvy vyšumět. Chceme přispět k obnově řeky," uvedl organizátor aukce Zbyněk Hanko. Do Bečvy byly vysazeny zatím jen drobné ryby o velikosti několika centimetrů. Na jaře mají přijít na řadu generační ryby, aby se tam mohl život rychleji obnovovat.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb. Viník havárie stále není znám. Ve Valašském Meziříčí se již uskutečnilo několik demonstrací, které požadovaly spravedlivé vyšetření otravy Bečvy či objasnění postupu úřadů.

Soudní znalec Jiří Klicpera, který v případu otravy řeky Bečvy zpracovává pro policii klíčový posudek, se jej pokusí udělat do konce února, kdy končí prodloužený termín pro jeho vyhotovení. "Snažím se to stihnout," řekl ČTK Klicpera. Původní lhůta pro vypracování posudku skončila 20. prosince, poté se posunul na konec února. Již dříve však Klicpera uvedl, že pokud bude zapotřebí, termín se může opět prodloužit. Posudky na velké havárie se podle něj dělají obvykle nejméně šest měsíců.

Znalec na začátku února v pořadu Reportéři ČT uvedl, že otravu řeky Bečvy nezpůsobila chemička Deza. Koncem ledna v on-line debatě expertů také prohlásil, že viníka zářijové otravy už zná. Konkrétní ale nebyl. Policii jeho vyjádření překvapilo, mlčenlivosti ho nezbavila.

