Vytříděný odpad lze proměnit ve stavební desky s různorodým využitím

Vytříděný komunální odpad lze proměnit ve stavební desky s různorodým využitím. Technologii rozvíjí firma Smart Technik z Újezdu u Brna ve spolupráci s akademickou sférou i partnery z průmyslu. Zájemcům firma výhledově dodá kompletní výrobní linku přizpůsobenou typu zpracovávaného odpadu a cílovému produktu.

Firma nejprve vyvinula a úspěšně exportuje linku na zpracování nápojových kartonů, tedy obalů od mléka a džusů. V posledních letech díky spolupráci s materiálovými inženýry z Vysokého učení technického vznikl prototyp univerzálnější linky, která si poradí s různými typy druhotné suroviny. Slisované desky mají potenciální využití v nábytkářském průmyslu i stavebnictví, třeba jako obkladový nebo podlahový materiál.

"Žádný odpad dnes neexistuje. Všechno, co by se následně semlelo, vysušilo, tak může být vráceno do výrobního procesu," řekl ČTK předseda představenstva společnosti Smart Technik Zdeněk Suchomel.

Vývojáři otestovali receptury pro různé typy stavebních desek. Jejich vlastnosti lze měnit jak vhodným nastavením linky, tak i na základě speciálních příměsí, které obsahují řadu dalších druhotných surovin, například odpadní sklo, cemento-vápenné odprašky nebo skelná vlákna. Lze tak získat například voděodolnou desku nebo materiál se sníženou hořlavostí.

"Očekáváme, že zájem o tuto technologii bude zvláště ze strany zpracovatelů odpadu, ale i u velkých producentů, zejména plastového odpadu. Výhodou je relativní nenáročnost zavedení takové technologie, ale i možnost přizpůsobit každou linku konkrétní skladbě využívaného odpadu," uvedl Aleš Jakubík, jednatel firmy Redrock Construction, která se zabývá vývojem, výrobou, obchodem a poradenstvím v oblasti produktů, materiálů a technologických řešení ve stavebnictví.

"Je to příklad rozvoje materiálového inženýrství, které naplňuje celospolečenské ekologické požadavky na stavební prvky," doplnil Rostislav Drochytka, děkan Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Výrobní linka teoreticky umožňuje zpracovat také plast, který už je uložený na skládkách.

Vývoj bude dále pokračovat. Podle Suchomela se tým zaměří také na nebezpečné odpady, například polyvinylchlorid neboli PVC.

