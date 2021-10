WMO: Loňský pokles emisí výrazně neovlivnil koncentraci skleníkových plynů

Jaroslav Řezáč 25.10.2021 17:31 Reaguje na Karel Drábek

ono to nemá úroveň od nadpisu až po poslední řádek, neb kvůli tomu, že si průmysl škytne, tak že to bude někde znát? to asi nemůže nikdo brát vážně a přesto se najdou truhlíci, kteří se na tom napálí a ještě si myslí, že objevili Ameriku

Odpovědět