Z chátrající tankeru kotvícího u Jemenu se podařilo odčerpat ropu, uvedla OSN

Z chátrajícího tankeru kotvícího u jemenských břehů se podařilo odčerpat všechnu ropu, oznámil mluvčí OSN. Podařilo se tak podle něj zažehnat obrovskou ekologickou a humanitární katastrofu. Tým mezinárodních expertů začal více než milion barelů ropy z tankeru SOF Safer odvádět 25. července. Přečerpal ji do tankeru Nautica.

Mezinárodní organizace podle agentury AP léta varovaly, že ropa z tankeru se může vylít do moře, nebo že dlouhodobě neudržované plavidlo může dokonce explodovat. Tanker kotví asi šest kilometrů od terminálu Rás Ísa nedaleko jemenského rudomořského přístavu Hudajdá, kontrolovaného šíitskými povstalci podporovanými Íránem. Mořská voda už pronikla do prostoru k motorům lodi. Povstalečtí húsíové vedou válku s jednotkami mezinárodně uznávané vlády a obě strany se vzájemně obviňovaly z blokování akcí na záchranu tankeru Safer. Přístup k lodi a finance potřebné na přečerpání ropy se podařilo získat díky iniciativě vedené OSN.

Tanker bylo vyroben v 70. letech v Japonsku a v 80. letech ho koupila jemenská vláda. Poslední údržba lodi o délce 350 metrů se uskutečnila v roce 2015, od té doby tanker chátrá a rezne. Pokud by se ropa z něj dostala do moře, znamenalo by to ještě horší ekologickou katastrofu než ztroskotání tankeru Exxon Valdez u Aljašky v roce 1989.

Agentura DPA píše, že OSN nyní bude naléhavě potřebovat peníze na ekologické sešrotování plavidla. Celá akce, včetně likvidace tankeru, vyjde podle Rozvojového programu OSN (UNDP), který ji má na starosti, na 143 milionů dolarů (3,1 miliardy korun), nyní chybí asi 20 milionů. Šéf UNDP Achim Steiner kritizuje, že společnosti podnikající v ropném a plynárenském průmyslu doposud příliš nepřispěly. "To, že tyto firmy, které mají za sebou rekordní rok se zisky v řádech miliard, nejsou schopné se na tom podílet, je trapné a těžko pochopitelné," řekl. Dodal, že UNDP musela už vyplatit různé zálohy, a kvůli tomu teď nemůže vydávat peníze na různé jiné humanitární projekty.

Obě strany konfliktu v Jemenu se podle DPA v principu dohodly na tom, že ropa odčerpaná ze Saferu bude prodána a výnos využit ve prospěch obyvatel země. Ta kvůli občanské válce vlekoucí se od roku 2014 prožívá jednu z nejhorších humanitárních krizí současného světa. Více než čtvrtina z přibližně 30 milionů obyvatel je odkázána na mezinárodní pomoc.

