Z Ruska se do ČR dováží sedm procent černého uhlí, výpadek prý lze nahradit

Zdenek Wenzel 6.4.2022 19:29 Reaguje na karel krasensky

Kajo, když něčemu nerozumíš, tak proč se montuješ do diskuse. Ano, Zbyňa by mohl povykládat, ale na jedné ruce vyjmenuji techniky, co by tady napsali hodně smutné věty teď z reálu. Bohužel taková je realita a spadla klec. Hlavně dej už pokoj s názory čím hůř - tím lépe.

Odpovědět