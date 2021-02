Z útesů u Doveru se odtrhl velký kus, prý ilustruje situaci země

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Marcus Meissner / Flickr Křídové útesy nedaleko Doveru, jedna z nejznámějších přírodních památek Británie, vznikly před asi 90 miliony let. Jsou velmi náchylné k erozi, která z nich každý rok "ukousne" asi 30 centimetrů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ze slavných doverských útesů na britském pobřeží se ve středu utrhl velký kus skály a s hukotem se zřítil do moře. Tento přírodní úkaz nenechali bez komentáře mnozí uživatelé sociálních sítí, ilustruje podle nich současnou situaci Británie.

"Doverské útesy se potají stěhují do Evropské unie," napsal jistý uživatel twitteru, podle jiného se odlomený kus snaží znovu připojit k Evropské unii. Británie formálně Evropskou unii opustila sice už před rokem, vazby na Brusel s konečnou platností uvolnila až s příchodem letošního roku. "Velká Británie se s každým dnem zmenšuje. Zakrátko se odlomí jiný velký kus jménem Skotsko," napsal kdosi na twitteru v narážce na to, že ve Skotsku sílí podpora pro nové referendum o jeho nezávislosti.

Křídové útesy nedaleko Doveru, jedna z nejznámějších přírodních památek Británie, vznikly před asi 90 miliony let. Jsou velmi náchylné k erozi, která z nich každý rok "ukousne" asi 30 centimetrů. Podle vědců tento proces v posledních 150 letech postupuje desetkrát rychleji než za předešlých 7000 let. Internetový portál Kent Live ale uvedl, že to je za posledních 20 let teprve potřetí, co se z nich odtrhl tak velký kus jako nyní.

reklama