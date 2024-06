Ze všech PET lahví v ČR se dostane k recyklaci přibližně polovina, uvedlo ministerstvo

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Do recyklačního zařízení se v Česku dostane po třech měsících od vhození do kontejneru na plasty asi čtvrtina PET lahví. Odhaduje se, že ze všech PET lahví uvedených na trh v ČR se jich dostane k recyklaci přes polovinu. Vyplývá to z experimentu ministerstva životního prostředí a společnosti Adastra Lab, který sledoval 100 nápojových plastových lahví vytříděných do žlutých kontejnerů. Některé vytříděné lahve podle nich skončili ale i v přírodě nebo na parkovišti."Chtěli jsme zjistit, co se stane s PET lahvemi poté, co je vyhodíme do žluté popelnice a kam doputují. Zkusili jsme proto 100 prázdných lahví sledovat," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

V současném systému se daří vytřídit 75 procent PET lahví.

"V tomto světle experiment ukázal, že ze všech prodaných PET lahví má reálnou šanci na recyklaci jen každá druhá. A to ještě za předpokladu, že i všechny PET lahve, které se dostanou k třídičkám a budou odeslány do recyklačních center, a ne k energetickému využití," dodal.

Ze zjištěných dat vyplynulo, že 39,6 procent PET lahví po třech měsících končí v třídírně odpadů nebo sběrném dvoře. Do recyklačního centra se dostane 19,3 procenta z vytříděných lahví, 11,8 procenta putuje na skládku a zbylých 4,3 procenta na jiná místa, například louku, parkoviště u soukromého domu či okolí benzínové čerpací stanice.

Téměř každá desátá PET láhev skončí v zahraničí, v případě experimentu nejčastěji k recyklaci na Slovensku či ve Francii.

Autoři průzkumu umístili do 100 prázdných PET lahví čipy se sledovacím zařízením, které vhodili do kontejnerů určených na plasty v různých místech ČR. To, kde lahve jsou, poté po dobu tří měsíců sledovali analytici. Po celou dobu projektu neztratili data od 70 kusů.

Firmy vyvážející odpad a část obcí často říkají, že Češi důsledně třídí a v Česku se recykluje velké množství plastu. Ministerstvo avšak uvádí, že k přesnější evidenci toho, co se dělá s různými materiály, a k jejich efektivnějšímu využití pomůže centrálně zálohový systém na PET lahve. Ten by mohl v Česku začít fungovat od roku 2026.

Z dat vyplývá, že materiálově využitelných je necelých 60 procent vytříděných lahví. Podle Hladíka to je i jedna z motivací, aby Česko začalo zálohovat.

Novela ministerstva má zavést v Česku čtyřkorunovou zálohu na PET obaly a konzervy a zřídit 11 000 míst pro jejich sběr, vedle obchodů by se do něj měly zapojit i čerpací stanice. Podle MŽP by zálohování obalů mělo přenést větší finanční zodpovědnost na spotřebitele a zefektivnit systém třídění. Návrh novely zákona o obalech je aktuálně v legislativním procesu. Odpůrci zálohování avšak upozorňují na nutnost dopravy obalů do obchodů a s tím spojené změny plánování nákupů, nároky na prostor sběrných míst a zachování tvaru nápojových obalů.

