Za chov koček v nevhodných podmínkách potrestal soud matku se synem podmínkami

Podmíněnými tresty soud potrestal matku se synem, kteří podle obžaloby týrali desítky koček tím, že je chovali v nevhodných podmínkách. Oběma také uložil několikaletý zákaz držení a chovu koček. Zvířata podle vyšetřovatelů trpěla různými onemocněními, z nichž jsou některá neléčitelná. Sedm koček museli veterináři utratit. Žena i muž obžalobu odmítli. Včerejší rozsudek není pravomocný.

Obžaloba tvrdí, že Barbora Nekolová a Jiří Nekola od nezjištěné doby do loňského února chovali v bytě v Horních Počernicích 44 koček. Obžalovaní zvířatům podle žalobkyně nedávali dost krmení a pití. V bytě také nebyl podle spisu prováděn pravidelný úklid ani dezinfekce. Kočky tak byly kvůli nevhodnému prostředí vystaveny různým nemocem, utracené kočky byly podle rozsudku například nakaženy infekční peritonitidou koček, veterináři také u většiny koček zjistili plísňová a kožní onemocnění, záněty a další nemoci. Při odebírání zvířat nalezli policisté i dvě mrtvá koťata.

"Na začátku určitě byla dobrá vůle pomáhat opuštěným zvířatům, nicméně se to vymklo," uvedla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 Zuzana Kotyzová. Nekolová podle soudkyně měla spoustu podnětů, že situace není v pořádku, ale nijak ji nenapravila. Nekolovou potrestala tříletou podmínkou s odkladem na tři roky, jejímu synovu uložila o rok kratší podmínku s odkladem na dva roky. Ženě soudkyně zakázala držet a chovat kočky na pět let, Nekolovi pak na tři roky. Oba obžalovaní také musí nahradit Praze 20 přes 800 000 korun.

Nekolová, která pracuje jako specialistka kybernetické bezpečnosti, obžalobu odmítla. Uvedla, že kočky, které policisté v bytě nalezli, patřily její známé. Ta ji podle ní požádala, jestli by se mohla o zvířata postarat, protože na chatě, kde žila, se měla měnit kamna. Nekolová proto podle svých slov požádala o pomoc svého syna, který se koček ujal. V bytě podle svých slov již nežila, v roce 2019 se odstěhovala ke svému příteli.

Zpochybnila také, že by kočky byly podvyživené nebo nemocné, nebo že by všechny trpěly infekční peritonitidou, jak tvrdila obžaloba. Upozornila například na výpověď veterinářky, podle které se s infekční peritonitidou setká naprostá většina koček. Podotkla, že pozitivní test ještě neznamená, že kočka chorobou trpí nebo že se u ní rozvine, ale pouze to, že se s virem setkala. Zvířata, které útulek později vydal, jsou podle ní zdravá.

Podle soudkyně ale není podstatné, kdo kočky vlastnil. Odmítla také, že by se o kočky staral pouze syn Nekolové, v péči se podle Kotyzové oba obžalovaní střídali.

U soudu vypovídala i známá Nekolové, jež u obžalované kočky umístila, mimo jiné potvrdila, že si kočky chtěla vzít po výměně kamen zpátky k sobě. Nekola v prohlášení v květnu uvedl, že vlastnil pouze devět koček, zbylé nalezené kočky v bytě byly právě známé Nekolové. Jeho kočky byly podle jeho tvrzení zdravé, očkované a byly chovány odděleně.

Nekolovou soud potrestal i za maření výkonu úředního rozhodnutí. Podle obžaloby nerespektovala nařízení městské části Praha 20 z roku 2018, podle kterého měla zakázáno v bytě chovat více než deset koček. Už v minulosti totiž podle spisu v bytě chovala v nevhodných podmínkách 60 koček.

