Začíná květnová výzva Do práce na kole, potrvá celý měsíc

Zbyněk Šeděnka 2.5.2023 12:14

Jenom mě tak napadá, jak by to dopadlo, kdyby všichni lidé v republice poslechli této výzvy, Kam by firmy zaparkovaly ty statisíce kol. A to nejsou jenom firmy a úřady. Kdyby této výzvy poslechli i všichni učitelé, školáci a studenti? Na cestách by byl absolutní chaos, lidi by pozdě přijížděli do práce i do školy, ale účelu výzvy by bylo dosaženo.

