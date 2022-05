Začala květnová výzva Na kole do práce, organizátoři věří v rekordní účast

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V Česku odstartovala květnová kampaň za ekologickou dopravu Na kole do práce, při které si po celý měsíc budou porovnávat své výkony a síly při cestách do práce na kole, koloběžce, pěšky či klusem jednotlivci i týmy. Akci 12. rokem pořádá spolek AutoMat , podle kterého se bez motoru s počátkem května vydá do práce přes 22 000 lidí z celé republiky. Loňské květnové výzvy se i přes panující opatření proti šíření koronaviru zúčastnilo 22 112 lidí a organizátoři čekají, že tento počet bude letos překonán.

Cílem akce je motivovat lidi k pohybu po městě vlastní silou bez použití aut a zároveň k tomu, aby udělali něco pro svou fyzickou kondici a psychické zdraví. "Přínosy pravidelného pohybu pocítí nejen všichni účastníci výzvy, ale potenciálně i my všichni díky lepší dopravní situaci a stavu životního prostředí ve městech," uvedla koordinátorka výzvy Dominika Lenthárová z AutoMatu.

Zájemci se mohli do soutěže registrovat do konce dubna a účastnit se jí mohou jednotlivci i soutěžní týmy rodin, kolegů či přátel. Letos nově si účastníci mohou porovnat své výkony ve srovnávači firem, měst i jednotlivců. "Umožní jednoduše se vzájemně hecovat a podporovat, a to jak mezi institucemi, městy, jednotlivci nebo týmy," uvedli k novince organizátoři na webu dopracenakole.cz.

Současně doplnili, že data z výzvy pomáhají i při plánování a tvorbě cykloinfrastruktury ve městech. Umožňují například zjistit, kde chybí, nebo kde je špatně navržená.

Loni byla květnová výzva kvůli koronavirové pandemii rozšířena vedle cest do práce i na cesty do obchodů. Tehdejší počet účastníků pokořil dosavadní rekord z roku 2019, kdy se do akce zapojilo přes 19 500 lidí z více než čtyřicítky měst. V roce 2020, v prvním roce covidové epidemie a v době nouzového stavu, se akce zúčastnilo zhruba 15 800 lidí.

