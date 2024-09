Zahrada v Pardubicích evakuovala kvůli povodni zvířata, teď se vracejí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr1888 / Petr1888 / Wikimedia Commons Záchranné zařízení se teď postupně vrátí do normálního provozu, hlavním úkolem je přivézt dostatek sena na krmení, při deštích se některé zásoby zničily.

Hektické dny zažila kvůli rozvodněné Chrudimce Pohádková zahrada v Pardubicích, která se stará o opuštěná hospodářská zvířata. Absolvovala v neděli evakuaci více než dvacítky ovcí, koz či poníků. Ode úterý, kdy už nebezpečí velké vody nehrozí, je postupně převáží zpátky. ČTK to řekla provozovatelka Romana Vojířová."Měli jsme za zády divokou vodu, byl to šílený proud, nevěděli jsme, jestli nám nevezme všechno. Volali nám, že musíme evakuovat. Zvířata jsme potřebovali odvézt do bezpečí. Pomáhala nám dvacítka dobrovolníků, městská policie, hasiči," řekla Vojířová.

Pohádková zahrada je u přírodní lokality Červeňák, kterou protéká řeka Chrudimska. Ovce jsou teď na neobvyklém místě, v bývalých Masarykových kasárnách. Jedenáct zvířat se nemuselo převážet autem díky tomu, že dočasné působiště je blízko od zahrady, dobrovolníci je tam přehnali pešky.

Právě převoz dalších zvířat do městského útulku ve Štrossově ulici byl pro všechny hodně stresující, oslík Rusty si přitom zranil nohy. "Evakuovali jsme kozy, ovce, oslíka, koně nebo dvě mary stepní. Žijí na volno v areálu, jsou zvyklí na lidi, ale nejsou zvyklí na to, že je pod tlakem někdo cpe do hengru. Byl tu zmatek, lilo jako z konve, nebylo to jednoduché. Oslík se bál, jak jsme ho nakládali, spadl pod auto a je dost zraněný," řekla Vojířová.

Zvířata byla v dobrém zázemí, ale když se co nejdříve vrátí domů, bude to pro ně lepší. "Zajistili jsme jim luxusní ubytování, mají seno, podestýlku, ale jsou zvyklá na pohyb. Jak jsou zavřená v boxech, začínají mít trávicí problémy. Jsou jenom na senu, a to je pro ně chudé," řekla Vojířová. Včera a dnes se velká zvířata vrací zpět do zahrady, dodala.

Zařízení se také stará o menší živočichy, má mývala, králíky, morčata nebo exotické ptactvo. Většinu z nich si s manželem vzala Vojířová k sobě domů, má rodinný dům se zahradou, který je na kopci. Záchranné zařízení se teď postupně vrátí do normálního provozu, hlavním úkolem je přivézt dostatek sena na krmení, při deštích se některé zásoby zničily, dodala.

