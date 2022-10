Zahradnické práce a pobyt v přírodě mohou výrazně zlepšit duševní zdraví mladých, ukázal průzkum

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Projekty se zaměřily například na výsadbu stromů i jiné zeleně v bývalých průmyslových oblastech nebo revitalizaci městských prostorů. Ilustrační foto

Zahradnické práce a pobyt v přírodě mohou výrazně přispět k dobrému duševnímu zdraví mladých lidí. Vyplývá to ze závěrů 31 britských projektů renovace a ozelenění až 3000 míst ve veřejném prostoru. Program za 33 milionů liber (asi 927 milionů korun) organizovala iniciativa Our Bright Future (Naše zářná budoucnost) a zúčastnilo se ho přes 128 000 lidí mezi 11 a 24 lety, napsal list The Guardian.

Téměř všichni účastníci po skončení programu (95 procent) uvedli, že cítí sebejistěji, a 86 procent uvedlo, že jejich mentální zdraví se zlepšilo. Dvě třetiny účastníků řekly, že dokážou více ocenit přírodu a věří, že svými kroky mohou k lepšímu proměnit prostředí, ve kterém žijí.

Projekty se zaměřily například na výsadbu stromů i jiné zeleně v bývalých průmyslových oblastech nebo revitalizaci městských prostorů, které chátraly a hromadil se na nich odpad.

The Guardian již dříve informoval o studiích, podle nichž přítomnost zeleně ve městech zlepšuje mentální zdraví jejich obyvatel a snižuje náchylnost k pocitům osamění. Podle studie publikované v odborném časopise Scientific Reports v roce 2019 má pozitivní účinek na mentální zdraví člověka, pokud v přírodním prostředí tráví alespoň dvě hodiny týdně.

