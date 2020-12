Zájem lidí na vyšetření otravy Bečvy je obrovský, říká náměstkyně

Foto | Mirek Dvorský / Mirek Dvorský / Valašské ekocentrum ČSOP Závažná ekologická havárie, kterou podle ČIŽP způsobily kyanidy, postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Kyanidy podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.

Zájem veřejnosti na vyšetření zářijové otravy řeky Bečvy je podle náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hany Ančincové (Piráti) obrovský. Prodloužení lhůty na vypracování znaleckého posudku, který je klíčový pro policejní vyšetřování, však očekávala. Podle krajské policejní mluvčí Lenky Javorkové nyní nelze odhadovat, kolik času bude na zpracování potřebných materiálů potřeba.

Lhůta pro dokončení posudku vypršela v neděli, její prodloužení Ančincovou nepřekvapilo. "S trpkým povzdechem musím říct, že jsem něco takového čekala, jelikož termín byl včera (v neděli) a žádné informace zatím nešly. Pro mě je to velké zklamání. Už jsem několikrát říkala, že právě instituce by měly transparentně a v nějakém časovém sledu poskytovat informace. Když jsou informace poskytovány veřejnosti, snižují množství konspiračních teorií," řekla ČTK náměstkyně hejtmana.

Komunikaci ohledně kauzy nepovažuje za šťastnou. Na mysli měla například situaci, kdy nedlouho po otravě řeky vyloučila Česká inspekce životního prostředí (CIŽP) jako možného původce valašskomeziříčskou chemičku Deza spadající do koncernu Agrofert. "Vzhledem k tomu, že se tady vylučovaly některé subjekty několik dní po události, tak to zase nepřispívá k důvěře veřejnosti v to, že se věc objektivně vyšetří. A to neříkám, kdo havárii způsobil nebo nezpůsobil. My musíme všem měřit stejným metrem," uvedla Ančincová.

ČIŽP na svých webových stránkách nedávno uvedla, že zodpovězení dotazů ke společnosti Deza několik dní po havárii považuje za nešťastné. "Dotazy byly odpovídány v dobré víře, tedy ve snaze informovat o probíhajících pracích na toku. Pro inspekci je to poučením," uvedli zástupci ČIŽP. Nikdo podle nich Dezu nevypustil, nevyškrtl ani nevyvinil z okruhu podezřelých. "ČIŽP ji pouze v prvotním místním šetření vyloučila jako možného původce havárie s tím, že šetření ale dále pokračuje. Stejně tak to v dané chvíli inspekce učinila i u dalších subjektů, média se však v prvních dnech po havárii ptala pouze na Dezu," doplnila ve svém vyjádření inspekce.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) i policie už dřív označili za možný zdroj zářijového úniku kyanidů kanál vedoucí z továrního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, kde provozuje čistírnu odpadních vod firma Energoaqua. Krajský úřad nyní v souvislosti s otravou Bečvy provádí dvě rozsáhlé kontroly. "Jedna je z titulu vodoprávního úřadu ve společnosti Energoaqua. A v rámci integrované prevence provádí kraj kontrolu v Deze. Samozřejmě se tam přetahujeme o informace s policií a Českou inspekcí životního prostředí, takže kontrola asi nebude tak rychlá, jak bychom si představovali," řekla Ančincová.

Závažná ekologická havárie, kterou podle ČIŽP způsobily kyanidy, postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Kyanidy podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

