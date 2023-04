Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zájem o splouvání Teplé Vltavy pro letošní sezonu je opět vysoký. Šumavský národní park, jehož územím řeka vede, spustil on-line registraci 3. dubna. Do systému se zatím přihlásily stovky zájemců. ČTK to řekl Vladimír Dvořák z šumavského národního parku.

"V posledních letech je zájem o registraci na splouvání mimořádný," uvedl. První lodě mohou na Teplou Vltavu vyrazit 1. května. Letos musí zájemci počítat s tím, že za splavení zaplatí více než loni. Při on-line rezervaci je poplatek 600 Kč za loď, kdo přijede rovnou na místo bez předchozí registrace, uhradí 700 Kč. V obou případech je to o 100 korun více než loni. "Museli jsme cenu zvýšit v souvislosti s rostoucími vstupy," řekl Dvořák.

Úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským Mostem a Pěknou, podléhající přísnějšímu režimu ochrany, měří 16 kilometrů. V minulosti sjížděli vodáci řeku bez omezení. Regulaci zavedl návštěvní řád národního parku kvůli tomu, že nadměrný provoz lodí může ovlivnit populaci perlorodky. Zákaz splouvání platí ve chvíli, kdy výška hladiny u Soumarského Mostu klesne pod 50 centimetrů. Pokud je stav vody do 61 centimetrů, plavidla musí doprovázet průvodce. Bez něj smí vodáci na Teplou Vltavu ve chvíli, kdy je výška vody nad 61 centimetrů. Při výšce hladiny 50 až 61 centimetrů smí vyjet denně maximálně 63 lodí. U hladiny nad 61 centimetrů může denně na řeku 180 plavidel. Na řeku smí pouze kajaky a kánoe.

V květnu se splouvá jen o víkendech a svátcích. Od června do konce října pak při odpovídajících podmínkách denně. Letos musí návštěvníci počítat s tím, že lodě na řeku nesmí 1. a 2. srpna, což souvisí s rekonstrukcí železničního mostu u Pěkné. Kvůli tomu se loni splouvalo jen do konce srpna. "Sezona byla kratší, ale vydařila se, protože bylo jen minimum dní, kdy se nesmělo splouvat," řekl Dvořák. Předloni, kdy provoz neomezovala rekonstrukce mostu, se na Teplou Vltavu vydalo 3360 lodí. Bylo to nejvíce za poslední roky.

