Roklanská chata v nepřístupné části NP Šumava se nebude bourat

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Roklanská chata v nepřístupné části Národního parku Šumava se nebude bourat, zatím se zakonzervují dochované autentické části. Park zadá projekt, který posoudí, jak se konzervace udělá. O konečném osudu chaty se pak může rozhodnout až za deset či 20 let, řekl dnes v Modravě ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).Zchátralou chatu z 30. let 20. století chtěl loni park zbourat. Ministr demolici zastavil a rozhodl o vypracování tří studií. Posuzovaly stav chaty, prověřovala se i její historie.

Proti uvažované demolici, na kterou měl park demoliční výměr, se zvedl odpor části veřejnosti, nelíbilo se to turistům ani některým politikům. Chata je v území, které je kvůli ochraně přírody nepřístupné a lidé k ní nemohou dojít. Není památkově chráněná.

"Shodli jsme se, že nebudeme bourat, já ji nechci bourat, zároveň je asi neudržitelné nechat ji v současné podobě," připustil ministr. Zkoumání, které před rokem zadal, podle něj prokázalo, že chatu nechala postavit správa lesů a používala ji jako dům pro lesníky. Nikdy ji nevlastnil ani nespravoval Klub českých turistů.

Nejdetailnější ze tří zpracovaných posudků uvedl, že chata má mnoho nepůvodních prvků, zejména v dřevěných částech. "Nicméně, byť by to znamenalo velký zásah a velkou výměnu, stavebně se zachránit dá," uvedl ministr. Připomněl, že jakékoliv práce jsou vzhledem ke klidovému území limitovány obdobím od začátku srpna do konce října, takže i případná konzervace, pokud by se podařilo rekordně rychle vypracovat projekt a získat stavební povolení, by mohla začít nejdříve příští rok v srpnu. Hladík předpokládá, že se to podaří spíše až v srpnu 2026.

"Čas je neúprosný, jsou tam drsné přírodní podmínky a každý měsíc, kdy do toho prší nebo sněží, je pro dřevěné i zděné prvky špatný," řekl ředitel parku Pavel Hubený, který musí nyní zadat vypracování projektu na konzervaci. Podle odhadů se dá zachránit tak 20 procent dřevěných prvků, zděné části jsou v zachovatelném stavu z 80 procent, uvedl. "Projektant to ale může vidět jinak," uvedl Hubený. Chata není podle ministra v tak špatném stavu, že by v nejbližší době hrozilo její zřícení.

Projekt ukáže, jak bude nejvhodnější zakonzervování udělat. "Je více variant. Jedna je, že bychom zakonzervování provedli přímo na místě, druhá, že by se zakonzervování dřevěných část provedlo mimo místo a pak by se někam uložily a čekali bychom, než se rozhodne, jak a kde se použijí," řekl Hubený.

Hladík chce nechat rozhodnutí o konečném osudu chaty na dobu za deset či 20 let. Podle něj je možné, že se časem přírodní poměry v území změní, chráněný biotop se posílí a bude případně možné území výhledově v omezeném režimu zpřístupnit. Pak by se mohli lidé dostat i k chatě. Rozhodně to ale není otázka několika let, spíše několika pětiletek, dodal ministr.

Hubený dodal, že bude třeba zjistit, zda je pro veřejnost podstatná stavba nebo chata na daném místě. Pokud by se ukázalo, že klíčová je pro lidi samotná stavba, mohly by se její dochované konzervované prvky použít do nějaké repliky, do infocentra či jiného přístupného místa i mimo původní lokalitu.

reklama