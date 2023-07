Zájemci mohou hlasovat v anketě o Strom roku

Zdroj | Nadace Partnerství Mezi finalisty Stromu roku je například i borovice přezdívaná Krásná Pepina, kterou spisovatel Bohumil Hrabal zasadil do své povídky Slavnosti sněženek.

Zájemci mohou počínaje dneškem hlasovat v anketě o Strom roku. Na výběr je z deseti kandidátů z šesti krajů, porota vybírala z 83 návrhů. Mezi finalisty je například i borovice přezdívaná Krásná Pepina, kterou spisovatel Bohumil Hrabal zasadil do své povídky Slavnosti sněženek. Předchozí titul Strom roku 2022 získala třísetletá hrušeň hnilička z Drásova na Příbramsku.

Do nejužšího výběru se probojovala 300letá Nepomyšlská lípa z Ústeckého kraje, o dvě století mladší Zábořská lípa z jižních Čech, lípa na školní zahradě z jihomoravského Sulíkova nebo Divadelní lípa z Týnce nad Sázavou, kterou do své tvorby vtiskl i Karel Havlíček Borovský. Další kulturní odkaz nese i jerlín u statku Lamberk, u kterého Bedřich Smetana komponoval slavnou Prodanou nevěstu. V letním hlasování ho doplní Havlíčkův dub u Prosečského zámku či dub přezdívaný Mladějovický. Finálovou desítku doplňuje hruška v širém poli z Pardubického kraje, borovice Krásná Pepina rostoucí v polabském přírodním parku Kersko-Bory a vzácná katalpa, která poutá pozornost návštěvníků v zahradě prvorepublikové vily Stiassni v Brně.

Hlasování lze na webové adrese www.stromroku.cz, a to do 8. října. Vítěz získá odborné ošetření a postoupí do mezinárodního klání o Evropský strom roku.

Titul Strom roku 2022 získala třísetletá hrušeň hnilička z Drásova na Příbramsku, která roste poblíž bývalé uranové šachty. Na druhém místě v ekologické anketě o nejsympatičtější dřevinu ČR skončil javor babyka z Ústí nad Orlicí, na třetím takzvaná sousedská hruška z Kralic nad Oslavou na Třebíčsku. V anketě hlasovalo zhruba 6500 lidí, kteří vybírali z finálových 12 stromů z osmi krajů. Pro vítězný strom jich hlasovalo téměř 2500.

