Zájmoví včelaři mají přijít o daňovou výjimku, MF odmítlo připomínky svazů

Josef Valenta 19.6.2023 01:03

Tak blbej ouředbík před 4 roky chránil přez 80 danků vypuštěné do okolní krajiny,ničilo to kde co mladé stromky ohrady pro skot ,hladovci vypásali kde co ,farmáři opravovali od východu do západu slunce a moje srdce to nevydrželo ,měl jsem srdeční pumpu ,každou chvíli jsem byl v nemocnici .před dvěma lety jsem prodělal transplataci srdce,jsem rád když se mohu trochu pohybovat a pořízené 2 úly by mě měli pomoci . Co chce na tomto Stanura zdanit Měl jsem sice malou ale velice kvalitní farmu limousinů ,ocenění z výstav a plemená zvířata to dokazují . Nebyl by větší přínos pro státní pokladnu ,z malého stádečka limousínů než z 2 úlů včeliček? Nejsou limousini oceněni na výstavách lepší než /nevím to přesně ale asi něco přez 150 /danků ,kteří i přez ty 4 roky jsou stále jen danky připomínající !malí pravděpododně velmi začervení ,mající vady exterieru pocházrjící pravděpodobně z příbuzenské plemenitby/.Nebylo by lepší nechránit kriply vypuštěné z farmového chovu ,udržovat rovnováhu v krajině,neničit zdraví farmářům a když se se musí dělat takovéhle pitomosti proč se daní vlastně rehabilitační činnost s minimálním výdělkem . To mám celý den ležet v posteli a mít ještě větší zdravotní problémy , být více závislí na doktorech / vždyt za 4 roky jsem byl více v nemocnici než doma/ Proboha tak přemejšlejte lidi a nedělejte blbosti.Josef Valenta Něchov

