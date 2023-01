Základna v Náměšti nad Oslavou zřejmě pochybila, sanace kvůli úniku látek pokračuje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | studiobarcelona / Depositphotos Ilustrační foto

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) má podezření ze spáchání přestupku v souvislosti s únikem leteckého petroleje z prostoru vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Vyplynulo to z kontroly, kterou inspekce dělala po události z poloviny listopadu loňského roku. Řízení ještě není pravomocné. ČTK to řekl ředitel havlíčkobrodského inspektorátu ČIŽP Jan Panský.

"Podezření ze spáchání přestupku v tomto případě určitě je. Uzavřeli jsme to s tím, že k porušení povinností došlo, a půjde to do správního řízení," řekl Panský. Armáda podle něho může dostat sankci za porušení podle vodního zákona, sankci nijak nespecifikoval. Řízení může pokračovat i případným odvoláním.

Ropné látky z armádní čistírny kontaminovaných vod se v listopadu dostaly do rybníka v obci Popůvky, která těsně sousedí s 22. základnou vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. "Když to řeknu laicky, na čističku se dostalo něco, co se tam dostat nemělo. Byla tam příliš vysoká koncentrace leteckého petroleje, kterou nebyla schopná čistička pojmout," řekl Panský.

Do Dalešické přehrady, kam se vlévá Popůvecký potok, se závadné látky nedostaly. Zastavily je norné stěny mezi nádrží a přehradou. Podle mluvčí základny Jindřišky Budikové už jsou norné stěny odstraněny. Rozbory podle ní potvrdily, že v Popůvkách nebyly zasažené podzemní vody. "Armáda České republiky aktivně řeší vzniklou situaci a spolupracuje se všemi dotčenými subjekty," uvedla Budiková. Neustále se podle ní monitoruje horní část potoka i oblast mezi čistírnou a rybníkem. Pokračuje taky sanace v blízkosti čistírny, už bylo odtěženo asi 700 tun zeminy.

Sanační práce postupují pod dohledem odboru životního prostředí náměšťského městského úřadu. "Látky protekly čistírnou, unikly částečně do vodního toku a částečně se dostaly přes vadné potrubí i do spodních vod v areálu čistírny. V tuto chvíli tam probíhají asanační práce, došlo k odbagrování, k odkrytí terénu a jsou tam vytvořené sondy, ze kterých se závadná látka odsává. Potok už ohrožený není, nic dalšího se do něj nedostává," řekl ČTK vedoucí náměšťského odboru Tomáš Sedláček.

