Základní škola Za Alejí v Uherském Hradišti má nové zelené střechy

Základní škola (ZŠ) Za Alejí v Uherském Hradišti má nové zelené střechy, které zadržují dešťovou vodu. Část z nich pokrývá vegetace, část drenážní kamenivo. Rekonstrukce střech přišla na více než 49,6 milionu korun, částkou 33,5 milionu ji podpořil dotační program Státního fondu životního prostředí, řekl starosta města Stanislav Blaha (ODS).

Staré střechy nebyly v dobrém stavu, do školy, kterou navštěvuje přes 600 žáků, jimi zatékalo. "Možná taky proto, že Základní škola Za Alejí se tradičně zabývá životním prostředím a ekologií, tak pak už byl jenom krůček k tomu, abychom se rozhodli realizovat rekonstrukci právě v pojetí zelených střech. Veškerá voda, která spadne na plochu střechy, je využita," řekl starosta.

Povrch střech tvoří rohože porostlé rozchodníky a pásy vyplněné oblázky různé velikosti. Střechy jsou navíc zateplené. "Škole to přinese tu věc, že jednak bude vlhčí prostředí v okolí, absorpce vody je poměrně velká. A samozřejmě to přinese užitek i ten, že k nám nebude zatékat a bude teplotní komfort jak v létě, tak v zimě. To znamená, že v létě nebude takové horko, v zimě naopak to nám pomůže s tím, že možná ušetříme nemalé prostředky za vytápění," řekl ředitel školy Vratislav Brokl.

Žáci a pedagogové školy navíc nově využívají dvě zmodernizované učebny. Jedna slouží k výuce robotiky, druhá jazyků. Náklady přesáhly 5,3 milionu korun, z toho dotace z Integrovaného regionálního operačního programu by měla činit 4,8 milionu korun. Také v případě vylepšení učeben začaly práce v srpnu. "Město se tradičně snaží kultivovat prostředí pro vzdělávání dětí v rámci našich školských příspěvkových organizací," uvedl Blaha.

V obou učebnách stavbaři zrekonstruovali elektroinstalaci. Vyměněné jsou podlahy, místnosti jsou nově vymalované, žákům v nich slouží moderní židle, lavice i skříně. K dispozici mají dále keramické projekční stěny, dotykové displeje včetně pojízdných stojanů a popisovatelné tabulky, do učebny robotiky přibyly ještě robotické soupravy, programovatelné stavebnice a drony. K výuce robotiky lze využít i tablety s dobíjecí skříní, v jazykové učebně nové notebooky.

"Je to namyšleno tak, že se tam můžou učit dva žáci, ale máme vyzkoušeno, že se tam dá učit i dvě třídy dohromady. Cílem bylo, aby mohla být nějaká úvodní část vždycky v té hodině, a co nejvíce to rozdělit do malých skupin. Takže využívají to i v angličtině, využívají to i v přírodovědných předmětech," uvedl ředitel školy. V příštím roce město připravuje modernizaci učeben a kabinetů v ZŠ Větrná a ZŠ Sportovní.

