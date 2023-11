Zákon o ochraně půdního fondu kritizuje Hospodářská komora i Svaz obchodu a cestovního ruchu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Hospodářská komora (HK) kritizuje plánovaný plošný zákaz stavby větších skladů, obchodních center a solárních elektráren na nejkvalitnější zemědělské půdě. Zahustí se pak síť menších skladů, což povede k větší dopravní zátěži, uvedla komora. Proti novele se staví také Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR), logistická centra podle něj přinášejí mimo jiné nová pracovní místa. Se zákazem počítá novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou nyní projednávají poslanci. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) tento týden ve Sněmovně řekl, že Česko další sklady nepotřebuje.

Podle HK se však Česko potýká s nedostatkem pozemků pro výstavbu moderních obchodních areálů. "Pokud země nebude stavět velká logistická centra, bude se zahušťovat síť lokálních skladů pro zásobování jednotlivých provozoven. Decentralizovaný model zásobování je ale spojený s větší dopravní zátěží, a tedy bude i výrazně neekologický i neekonomický," sdělil mluvčí komory Miroslav Diro.

HK a SOCR se také obávají odchodu významných investorů. "Pokud chce český stát lákat do země projekty s vyšší přidanou hodnotou, nemá při současném nedostatku pozemků tyto projekty kam umístit. Novela nevylučuje výstavbu výrobních podniků na této půdě. Výroba se ale bez skladů neobejde a kdo zhodnotí, zda sklad už je v kontextu projektu příliš velký," uvedl prezident svazu obchodu Tomáš Prouza.

Komora kritizuje i délku přechodného období před platností zákazu. Pokud územní plán počítá do budoucna s využitím nejkvalitnější půdy pro stavbu nemovitostí, muselo by být stavební povolení na tento záměr vydáno do pěti let od platnosti novely. Po uplynutí lhůty už nemá být možné půdu první a druhé třídy pro tyto záměry z fondu odebrat, i kdyby byly pro účely obchodu nebo skladování určené v územním plánu.

"Stát se chystá právní jistotu, že lze povolovat záměry souladné s územním plánem, narušit dříve, než je vůbec možné v českých poměrech záměr povolit. Povolování záměrů v ČR přitom totiž trvá mnohem déle kvůli složité legislativě a byrokracii nezřídka i kolem deseti let," uvedl předseda Sekce životního prostředí HK Jan Mraček.

Novela rovněž podle komory zavádí dvojí posouzení nezemědělského využití půdy, jednou při změně územněplánovací dokumentace a podruhé při samotném povolování záměru. "Je to v rozporu s legitimním očekáváním a právní jistotou investujících podnikatelských subjektů," doplnil Mraček.

Produkčně nejkvalitnější zemědělská půda v Česku je zařazená do první a druhé třídy ochrany podle takzvané bonitované půdní ekologické jednotky. Právě na tomto typu půdy by na základě novely platil zákaz výstavby obchodních a logistických center s rozlohou nad jeden hektar a fotovoltaických elektráren.

Ministr zemědělství Výborný v Poslanecké sněmovně řekl, že v České republice je jedna prodejna na 1681 obyvatel, kdežto v Německu je jedna na 5700 lidí. V Česku je tedy podle něj hustota obchodů více než trojnásobná. Česko podle ministra nepotřebuje další skladovací prostor a důležité infrastrukturní stavby ani rozvoj například vědeckých center zákon neomezí.

