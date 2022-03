Zálohování PET lahví a plechovek by podle průzkumu uvítalo 81 pct Čechů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Důležitá by pro lidi byla motivace. Pokud by věděli, že zálohování plastových lahví a plechovek snižuje dopady na životní prostředí a šetří zdroje, uvítalo by jeho zavedení devět z deseti Čechů, vyplývá z průzkumu.

Zálohování plechovek a plastových lahví by uvítali čtyři z pěti Čechů. Podobně vysoký podíl lidí je ochotný uchovávat tyto obaly před vrácením nepoškozené. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, jehož výsledky zveřejnila Iniciativa pro zálohování u příležitosti Globálního dne recyklace, který připadá na 18. března.

Třídění odpadu je v Česku rozšířeným zvykem. Téměř 93 procent účastníků průzkumu uvedlo, že separuje nějaký druh odpadu. Nejčastěji je to plast, papír a sklo. Skleněné zálohované lahve vrací do obchodu 84 procent lidí.

Podobný systém jako u skleněných obalů by u PET lahví a plechovek uvítalo 81 procent respondentů. "Podpora je vysoká napříč různými věkovými kategoriemi i napříč pohlavím či kraji České republiky,“ uvedla manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování Kristýna Havligerová.

Důležitá by pro lidi byla motivace. Pokud by věděli, že zálohování plastových lahví a plechovek snižuje dopady na životní prostředí a šetří zdroje, uvítalo by jeho zavedení devět z deseti Čechů, vyplývá z průzkumu. Právě opakované použití materiálu pro stejný účel v uzavřeném cyklu je nejlepší cestou, jak minimalizovat jeho dopad na životní prostředí, uvádí iniciativa, která sdružuje několik velkých nápojářských společnosti v Česku.

Odnášet prázdné plastové lahve a plechové obaly zpět do obchodu by bylo ochotno 87 procent lidí. Problémem by nemusela být ani nutnost vracet do výkupen obaly nepoškozené. Čtyři z pěti respondentů uvedli, že by pro ně nepředstavovalo problém uchovávat doma nepoškozené plechovky a lahve.

Průzkum provedla letos v březnu agentura Ipsos prostřednictvím aplikace Instant Research na vzorku více než tisícovky respondentů, který odpovídal české populaci.

Spor o možné zálohování PET lahví se v Česlu vede několik let. Nyní Sněmovnu čeká zřejmě znovu spor o zavedení povinného zálohování, které předloni v předvolebním složení odmítla. Proti povinnému zálohování se postavil například bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), podle něhož by zálohované PET lahve musely být před dalším použitím přetaveny na nové stejně jako lahve z kontejnerů. Podle poslance Jana Bureše (ODS) by případné povinné zálohování PET lahví mělo připravit ministerstvo životního prostředí s propočty ekonomických a ekologických dopadů.

Iniciativu pro zálohování založili významní výrobci nápojů v Česku, společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj. Jejím cílem je zavedení plošného zálohového systému všech nápojových PET lahví a plechovek.

