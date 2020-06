Iniciativa Zaparkuj nabídne v olomouckých parcích program na celé léto

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Lehotsky / Lehotsky / Wikimedia Commons Stěžejním formátem akcí pod hlavičkou iniciativy budou i letos Zaparkuj festy, půldenní minifestivaly spojující hudební vystoupení, filmovou projekci a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Většina z nich se uskuteční buď na parkánu konviktu nebo v Bezručových a Smetanových sadech, a to téměř každou středu.

Desítky filmových projekcí, koncerty, festivaly i sportovní aktivity doprovodí během nadcházejícího léta programovou nabídku univerzitní iniciativy s názvem Zaparkuj, jejímž cílem je oživit olomoucké parky a další veřejná prostranství. Projekt v těchto dnech vstoupil do sedmé sezony a řadu akcí nabídne zájemcům v příštích měsících nejen v olomouckých parcích, ale i na parkánu Uměleckého centra UP v areálu jezuitského konviktu, sdělili ČTK jeho pořadatelé.

Stěžejním formátem akcí pod hlavičkou iniciativy budou i letos Zaparkuj festy, půldenní minifestivaly spojující hudební vystoupení, filmovou projekci a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. "Většina z nich se uskuteční buď na parkánu konviktu nebo v Bezručových a Smetanových sadech, a to téměř každou středu," uvedl koordinátor iniciativy Ondřej Martínek.

Organizační tým sestávající se především ze studentů UP chystá i dva dvoudenní minifestivaly, workshopy a turnaje v ringu a badmintonu. "Spolupracujeme s výtvarníky z Chaoscompany, se Slackline Olomouc a šermíři z Non sancti, žongléry a ohňostrůjci nebo s Olomouckou dílnou," doplnila Kristýna Slováčková ze Zaparkuj týmu. První z nich se koná příští pátek a sobotu v areálu parkánu Konviktu, kde nebude chybět divadelní šapitó a představení, ale i žonglování, slackline či výtvarná zóna.

Projekt během léta přivítá také kapely Billow a Hope Astronaut, písničkářku Amelii Sibu nebo Thoma Artwaye nebo zpěvačku Lenku Dusilovou, která vystoupí v prostředí Konviktu 23. července. Zapojí se i organizátoři festivalu Michalský výpad či středoškolští studenti, kteří připravují na konci srpna druhý ročník festivalu mladých umělců St-Art. Talentovaní hudebníci by se ale díky Zaparkuj měli objevit i na Selských trzích, které pořádá Výstaviště Flora nebo přímo v ulicích města, doplnili pořadatelé. Bližší informace k programu jsou na stránkách www.zaparkuj.upol.cz.

Za iniciativou Zaparkuj - oživení parků v Olomouci stojí Univerzita Palackého ve spolupráci s radnicí a Výstavištěm Flora. Testovacím kolem se stal majáles v roce 2014, který do parků mířil i v následujících letech. Cílem je vnést do olomouckých parků a dalších veřejných prostor více kulturních, společenských či sportovních akcí. Součástí projektu jsou mini festivaly kombinující hudbu, filmovou projekci, sport či výtvarné aktivity v prostředí parků a parkánových zahrad, bezplatná půjčovna stolních a deskových her či sportovního vybavení a dek či piknikových košů. Od loňského roku se pořadatelé nově zaměřují i na pouliční umění a během sezony do Olomouce zvou desítky hudebníků, perfomerů a výtvarníků.

