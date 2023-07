Zástupce MŽP: Státu chybějí kapacity pro umístění nelegálně chovaných zvířat

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Durotriges / Flickr.com "V Česku víme o chovu asi 150 tygrů, přičemž mimo zoo jich je kolem 120. Většinu představují chovatelé, kteří nejsou problematičtí. Část lidí ale vidí jen byznys, chtějí odchovávat mláďata a dál je přeprodávat. Podle zpřísněné legislativy je rozmnožování velkých kočkovitých šelem (v soukromých chovech) zakázané," řekl.

V Česku mohou být až desítky velkých kočkovitých šelem bez prokázaného původu. Několik desítek zvířat také nemusí mít zajištěné dobré životní podmínky. Odebrat šelmy chovatelům ale není jednoduché, státu chybějí kapacity pro jejich umístění, řekl ČTK Jiří Mach, vedoucí oddělení mezinárodních úmluv a zástupce ředitele odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků ministerstva životního prostředí. Resort pomáhal najít nový domov samici bílého tygra, která byla z nelegálního chovu dočasně umístěna v hodonínské zoo. Tento týden ji do Německa převezla mezinárodní organizace na ochranu zvířat Four Paws.

V současnosti je v ČR legální chovat tygra pouze s řádnou dokumentací. Podle národní legislativy CITES musí být všichni tygři registrováni příslušným krajským úřadem. Kromě toho je jejich chov podmíněn povolením, které udělují veterinární orgány. "V Česku víme o chovu asi 150 tygrů, přičemž mimo zoo jich je kolem 120. Většinu představují chovatelé, kteří nejsou problematičtí. Část lidí ale vidí jen byznys, chtějí odchovávat mláďata a dál je přeprodávat. Podle zpřísněné legislativy je rozmnožování velkých kočkovitých šelem (v soukromých chovech) zakázané," řekl.

Záleží tak především na kontrolách, které mohou odhalit nelegálně držená zvířata nebo špatné zacházení s nimi. "Odhadujeme jednotky až nižší desítky nelegálně držených velkých kočkovitých šelem. Druhým problémem je, že se v roce 2020 zpřísnila legislativa pro jejich chov a někteří soukromí chovatelé je nesplňují, třeba z hlediska velikosti výběhů. To mohou být desítky případů," uvedl Mach.

České úřady od roku 2018 spolupracují s organizací Four Paws, která pomohla Česko identifikovat jako centrum nelegálního obchodu s tygry a odhalila transakce mezi českými obchodníky a vietnamskými překupníky. Vedlo to ke zpřísnění podmínek a poklesu nelegálního obchodu s velkými kočkami. Případ bílé tygřice ale potvrzuje, že stále není vyhráno. Proto se stát snaží zajistit kapacity v záchranných centrech, kde by odebraná zvířata našla dočasný domov.

"V současnosti jich máme nedostatek. Také proto jsme museli samici bílého tygra umístit do hodonínské zoo. Snažíme se to ale změnit, protože už nyní víme o jednotkách případů, kde zřejmě bude nutné zvíře odebrat. Nejedná se ale o týrání, to bychom museli zakročit hned," dodal Mach.

