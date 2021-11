Zastupitelé Uherského Hradiště schválili, aby se v teplárně spaloval plyn a odpad

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zastupitelé Uherského Hradiště schválili, aby se v teplárně v místní části Mařatice po její modernizaci spaloval zemní plyn a komunální odpad. Pro bylo 15 z 26 přítomných zastupitelů. Počítá se s výstavbou tří kotlů a dvou kogeneračních jednotek na zemní plyn a energetické využití komunálního odpadu (ZEVO) s kapacitou 15 000 tun odpadu ročně. Nyní se v teplárně provozované společností CTZ, v níž má město menšinový podíl, spaluje hnědouhelný prach.

Cílem plánované změny paliva v teplárně je podle zástupců radnice zamezení prašnosti skládky uhlí, snížení emisí z teplárny, stabilizace cen tepla a řešení odpadového hospodářství v Uherském Hradišti. "Nikomu z nás není lhostejné, jaká je kvalita ovzduší v našem městě. Domnívám se, že doporučovaná varianta splňuje nejpřísnější kritéria právě na čistotu životního prostředí a zároveň to, s čím přichází, to znamená energetické využití odpadu, je pro naše město velmi strategickou záležitostí," řekl starosta Stanislav Blaha (ODS). Město podle něj bude mít díky podílu v CTZ vliv na cenu tepla i cenu za zpracování komunálního odpadu.

Opoziční zastupitel Jaroslav Ševčík navrhoval, aby teplárna po roce 2024 spalovala pouze plyn. "Spalovat odpad v našem městě a na tomto místě není nejvhodnější," řekl Ševčík. Opoziční zastupitel Ivan Karpeles (ČSSD) upozornil na to, že v okolí teplárny je řada obytných domů. Při spalování odpadů se podle něj budou do ovzduší dostávat těžké kovy včetně rtuti nebo karcinogenní dioxiny. Nyní oblast v okolí teplárny sužuje prach z hnědouhelné skládky.

Spalování odpadu v teplárně odmítá také loňská petice s 2727 platnými podpisy. Její signatáři preferovali spalování zemního plynu. "Spalovna je kapacitně naddimenzovaná, kvůli čemuž se bude svážet odpad z širokého okolí," řekl dnes Jakub Grós, předseda petičního výboru Čisté Hradiště. Při spalování odpadu podle jeho dřívějšího vyjádření hrozí mimo jiné zvýšené emise.

Podle jednatele CTZ Kamila Ondry varianta využívající kombinaci technologií na zemní plyn a ZEVO umožní teplárně nabízet dlouhodobě nejvýhodnější ceny tepla, které budou odolnější proti výkyvům ceny zemního plynu. "Neumím si představit, že bychom s vědomím toho, co se dnes na energetickém trhu děje, přestavěli teplárnu jen na zemní plyn," uvedl Ondra.

Už dříve zastupitelstvo projednalo čtyři varianty modernizace teplárny. Dvě zahrnovaly výstavbu kotlů a kogeneračních jednotek na zemní plyn a dvě využití těchto technologií v kombinaci se ZEVO o různé kapacitě. Variantu schválenou dnes zastupiteli upřednostnila studie vypracovaná odborníky z Vysokého učení technického v Brně. "Cena ZEVO je ve studii 212 milionů korun," řekl k dnes schválené variantě Ondra.

Konečnou variantu modernizace by měla schvalovat prosincová valná hromada firmy CTZ, v níž má většinový podíl společnost MVV Energie CZ. Jako podmínku pro schválení spalování plynu a odpadu schválili zastupitelé přihlášení ZEVO do jurisdikce zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Podle zástupců města to znamená, že výstavba a provoz ZEVO by podléhaly nejpřísnějším požadavkům tohoto zákona na bezpečnost provozu a na ochranu životního prostředí. Přihlásit ZEVO do IPPC požadovali i zástupci Čistého Hradiště.

