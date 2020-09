Zastupitelé Vysočiny projednají podporu aréně Jihlavy a úložiště

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zastupitelé Kraje Vysočina projednají na posledním zasedání před říjnovými krajskými volbami možnou podporu nové multifunkční arény v Jihlavě, jejíž stavbu chystá město. Zaujmout by také měli postoj k případnému umístění úložiště jaderného odpadu na území kraje. Materiál s návrhem nesouhlasit s úložištěm na Vysočině zpracoval lídr opozičních lidovců Vít Kaňkovský, rada kraje ho doporučila zastupitelům v této podobě schválit. Vyplývá to z webu kraje. Krajské zastupitelstvo bude jednat 8. září.

Obce z lokalit zvažovaných pro úložiště na Vysočině o vyjádření krajských zastupitelů stojí. "Je to hlavně na náš popud, že se to tam bude projednávat," řekl ČTK starosta Rudíkova Zdeněk Souček. Rudíkov spadá do lokality Horka. "Jako dotčený starosta neustále poukazuji na to, že to nezasáhne jenom nás, že ten dopad na region bude mnohem širší," řekl starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák. Jde o obec z lokality Hrádek.

Rada Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v červnu schválila zúžení možných lokalit pro hlubinné úložiště jaderného odpadu z devíti na čtyři. Z Vysočiny jsou Horka na Třebíčsku a Hrádek na Jihlavsku. Finální slovo bude mít vláda.

Obce z obou území na Vysočině kvůli tomu požádaly o schůzku premiéra Andreje Babiše (ANO). Premiér pak ČTK řekl, že žádost postupuje vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi (za ANO). Podle obcí se s Havlíčkem měli zástupci lokality Horka sejít v pátek a Hrádku 8. září. Ministr je ale teď v karanténě. Obce z území Horka podle Součka požádaly o náhradní termín schůzky, obce z Hrádku zatím počítají s videohovorem.

Materiál týkající se úložiště projednala krajská rada před týdnem. Dnes doporučila zastupitelstvu podpořit také záměr na stavbu arény v Jihlavě, včetně přiměřeného podílu kraje na jejím případném financování. O výši krajského příspěvku zastupitelé jednat zřejmě nebudou. Podle hejtmana Jiřího Běhounka (za ČSSD) o tom bude možné rozhodnout až na základě přesnějšího rozpočtu stavby a podle aktuálního vývoje ekonomiky a příjmů kraje.

Zástupci Jihlavy dříve uvedli, že aréna určená kromě sportu i pro společenské a jiné akce bude stát okolo 900 milionů Kč a že by na ni chtěli dostat příspěvek od státu a od kraje.

