Ze staroměstského vánočního stromu jsou lavičky a mobilní záhony

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Magistrát hlavního města Prahy Mobilní záhon a lavičky vyrobené ze dřeva vánočního stromu ze Staroměstského náměstí.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dřevo z vánočního stromu ze Staroměstského náměstí posloužilo k výrobě mobiliáře pro Domova pro seniory v Malešicích. Praha dnes seniorům předala dvě zahradní lavičky a čtyři mobilní záhony, které z vánočního stromu zhotovili žáci ze Střední odborné školy Jarov z oborů zahradník a truhlář. Větve ze stromu také našly využití, a to jako krmivo pro zvířata v Zoo Praha.

„O využití vánočního stromu jsme mluvili s panem ředitelem Janečkem už před svátky. Návrh zužitkovat dřevo z tak vzrostlého stromu uvítal a nabídl zapojení svých žáků z oborů zahradník a truhlář, kteří dřevo zpracují do hotových výrobků. Výsledek je perfektní,“ uvedl radní pro oblast školství Vít Šimral. „Těší mě, že byl strom takto ekologicky využit a neskončil na skládce nebo ve spalovně. Byla by to velká škoda. Sami teď vidíme, jak takové materiály mohou posloužit i k dalšímu využití,” dodal Šimral.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Magistrát hlavního města Prahy Návrh Prahy zužitkovat dřevo z tak vzrostlého stromu ředitel školy uvítal

„Pro žáky naší školy je důležité, když vidí, že v rámci výuky vyrábějí opravdu užitečné věci, které mají své uplatnění,” uvedl k projektu Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov.

Domov pro seniory ocenil výrobky, ale možná více i propojení se střední školou. „Jsem nesmírně rád, že se výrobky z vánočního stromu dostaly právě k našim klientům. Zároveň v tom vidím příležitost pro další spolupráci mezi DS Malešice a SOŠ Jarov, ať už v rámci exkurzí klientů do botanické zahrady školy, nebo pro vzájemné mezigenerační setkávání mezi klienty a studenty,” vyzdvihl ředitel Domova pro seniory v Malešicích Evžen Kokeš.

reklama