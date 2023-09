Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Po čtyřech letech od vyhlášení nedokázala takzvaná Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) podle premiéra Petra Fialy (ODS) nasměrovat země EU k inovacím a proměnám ekonomiky. Je třeba příležitosti využít, uvedl dnes na úvod konference o Zelené dohodě, udržitelnosti, energetice a dobrých příkladech v Česku, které se účastnila také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.Zatímco cíle Zelené dohody se podle Fialy plní z hlediska změny odpovědného života a chování k životnímu prostředí, ambice v inovacích naplňovány nejsou. Pokud se to nepodaří zajistit, hrozí podle premiéra, že mnoho lidí bude plán dál odmítat.

"Green Deal rezonuje stále silněji a jeho obsah se zařadí ke klíčovým tématům," uvedl Fiala s tím, že v příštím roce bude zřejmě v řadě zemí důležitým tématem evropských voleb. Naplňování dohody je podle premiéra realitou a je třeba se snažit zajistit její ambice tak, aby se dosáhlo maximálních příležitostí. Zmínil také, že bez toho, že Evropa přesvědčí o potřebnosti změn i zbytek světa, část přijímaných opatření ji může poškozovat. Znamená to výzvu k adekvátní reakci.

Bez inovací podle Fialy Evropě hrozí, že bude brzo přispívat k cizí prosperitě. Název Starý kontinent by v globální ekonomice mohl nabýt nového významu, řekl. Reakce na vývoj musí být uměřená a promyšlená. Jako vzor pro spolupráci v Evropě, který vedl za českého předsednictví k dobrému výsledku, jmenoval reakci na energetickou krizi vyvolanou Ruskem v minulém roce. Z této "války" podle něj vzešla Evropa silnější.

Takzvaná Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) je pro šéfku Evropské komise prioritou od jejího nástupu do funkce v roce 2019. Boj s klimatickými změnami tehdy označila za existenční otázku, která si žádá okamžité řešení. Dohoda se týká přechodu EU k obnovitelným zdrojům energií, jejímž základem je sada klimatických norem označovaná jako Fit for 55. Dalším krokem Evropské komise má být otevření diskuse o snížení emisí skleníkových plynů do roku 2040. Ten by měla EK představit v první polovině příštího roku. Podle Fialy je debata o cílech pro rok 2040 důležitá jako revize strategie. "Nemůžeme ignorovat nové výzvy a tento proces dobře uchopit," konstatoval.

V souvislosti s pozicí Česka v jednáních o evropské budoucnosti Fiala zmínil i aktuální kompromis v jednáních o podobě nové emisní normy Euro 7. Ministři Evropské unie zodpovědní za konkurenceschopnost dokument schválili v pondělí a český ministr dopravy Martin Kupka (ODS) vyjednaný kompromis označil za velký úspěch. Emisní limity pro osobní i nákladní auta už nejsou tak přísné jako v původním návrhu a rovněž se podařilo dojednat delší časový rámec zavedení normy.

K českým podnikatelům, kterým je konference určena, Fiala směřoval výzvu k zapojení se do strategických změn. Zmínil nedávno formulované ambice vlády podporovat rozvoj infrastruktury, jaderné energetiky, těžby a využívání lithia, čipů a trendů v informačních technologiích. Zmínil že mezi technologickými světovými giganty je evropských poskromnu a je třeba v tom přidat.

