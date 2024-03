Zemědělci budou ve čtvrtek znovu protestovat, Výborný odmítá další ústupky

Milan Milan 4.3.2024 21:29

Kdyby politici nevymýšleli za každou cenu nějaké a neznepříjemňovali a nejen zemědělcům život ranními, někdy až pubertálními nápady, tak by nemusel být Výborný pod nátlakem a traktory by mohli plnit jiné úkoly. Mně by spíše zajímalo, ač to není asi téma pro EkL, jak se připravuje evropský region na případný válečný konflikt o němž řada evropských politiků začíná mluvit jako o faktu. Neměla by se místo solárních polí, uhlíkové neutrality apod. začít řešit např. ochrana infrastruktury, obyvatelstva, ochranné pomůcky, záložní zdroje energií, studny atd. ????

Odpovědět