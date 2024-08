Zemědělci investice do menších farem vítají, ne všechny si je ale mohou dovolit

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zaměření dotací na menší a střední zemědělské podniky nevládní zemědělské organizace vítají, zároveň ale upozorňují na to, že ne všechny farmy si mohou v současné situaci dovolit investovat. Vyplývá to z vyjádření organizací, které ČTK oslovila.Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v úterý informoval, že mezi zemědělce rozdělí 6,3 miliardy korun na investice do podniků, chytrých technologií, obnovu lesů po kalamitách nebo na zahájení činnosti mladých zemědělců. Výhodu při přidělování dotací získají zemědělci obhospodařující 150 až 2500 hektarů polí.

"Program je pouze pro podniky, které si i v dnešní době mohou dovolit investovat. Tedy nejedná se o univerzální pomoc zemědělcům, která by přispěla ke zlepšení celkové situace domácího agrárního sektoru," uvedla mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková.

Podobný názor vyjádřil i předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha, podporu investic vyžadující další výdaje se zpožděnou návratností nepovažuje za ideální nástroj pomoci. Zároveň ale doplnil, že zemědělci plánují i na několik let dopředu a velká část farmářů má v plánu obnovovat, inovovat a rozvíjet své podnikání. "Podzimní kolo investičních podpor bezpochyby uvítají a lze očekávat zájem, i když nemusí být tak velký jako v minulých letech," řekl Pýcha.

Asociace soukromého zemědělství označila podmínky podpor preferující malé a střední podniky za "velký úspěch a důležitý krok pro české zemědělství". "Statky menší velikosti jsou nezbytné pro zemědělství, ale svou lokálností také pro venkov, potravinovou bezpečnost a zdravou krajinu," uvedli v tiskové zprávě za asociaci Jaroslav Šebek a Jan Štefl.

Ministerstvo zemědělství s nevládními organizacemi o nastavení pravidel pro vyplácení dotací několikrát jednalo, podle Pýchy byl při projednávání kladen důraz především na střední podniky, finální znění preferenčních kritérií ale označil za zklamání. "Bohužel nenaplňuje bezezbytku slib ministra Výborného, že bude cílena na středně velké farmy," sdělil. Za problematické považuje rozdělení preferenčních bodů, malé a střední podniky jich obdrží sedm, mikropodniky čtyři. Rozdíl tří bodů je ale podle něj zanedbatelný. Agrární komora vyhodnotí až s odstupem času, zda budou skutečně podpořeny malé a střední podniky.

Šebek a Štefl doplnili, že počet preferenčních bodů ovlivní, jak velké šance na úspěch mají projekty zemědělců při žádosti o dotace. "Právě velikost podniku je jedním z hodnocených kritérií," uvedli. Přednost mají také projekty zaměřené na zpracování vlastní produkce, dobré životní podmínky zvířat, citlivé komodity nebo snížení emisí. Preferenční body získají podle Výborného i farmy, které v předchozích kolech s žádostí neuspěly, což podle asociace přispěje k tomu, aby peníze získaly i jiné podniky, než které čerpají dotace opakovaně.

Při vyplácení bude ministerstvo mimo jiné kontrolovat, zda podnik není součástí skupiny více propojených podniků, a na investice nastavilo limity. Na jeden projekt může farmář získat maximálně 30 milionů korun, na celé programové období do roku 2027 může obdržet nejvýše 200 milionů korun. Žádosti o dotace mohou zemědělci posílat přes Portál farmáře od 8. do 29. října

reklama