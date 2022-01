Zemědělci se neshodnou, komu dává dotační kalkulačka za pravdu

Marcela Jezberová 28.1.2022 10:56

Jako upřímně, pokud nebudete pohodlní a do excelu si nahážete současné sazby a navrhované sazby z obou variant strategického plánu, vyleze na vás přibližně toto:

1. do 150 ha budou žadatelé "za vodou" i bez vstupu do ekoschémat = dostanou víc, než v současnosti jen na základní platbě a redistribuci, aniž by museli jakkoliv měnit svůj způsob hospodaření oproti současnosti. Otázkou je, jestli je to tak v pořádku a jestli je to to, co vláda od změny strategického plánu očekává.

2. zhruba od 500 ha by starý návrh strategického plánu i nový návrh byly v případě jen základní platby a redistribuce rovnocenné. Ekoschémata už nejsou nutná, ale mohla by být příjemným přivýdělkem, pokud budete schopní je bez nějakých změn plnit - např. na trvalých travních porostech. Opět - plní to záměr současné vlády?

3. zhruba od 800 ha už jsou starý i nový návrh rovnocenné až v součtu základní platby, redistribuce i ekoschémat. Ztráta oproti současným přímým platbám je asi 20%.

4. zhruba od 1800 ha už nový návrh je méně výhodný než starý návrh a zároveň ztráta na dotacích oproti současnosti dosahuje cca 25% přímých plateb.

Tohle všechno je jen teorie, protože výše redistribuce jednoznačně nabádá k tomu, aby si majitelé malých výměr požádali o přímé platby na vlastní triko, plus přibydou žadatelé s jelenovitými (nově uznatelné dobytčí jednotky). Nemusí na té půdě nic dělat, jen to třeba zatravní a jednou ročně posekají. Zvýší se počet žadatelů o přímé platby a tím pádem dojde ke snížení sazeb, protože celkový balík se měnit nebude. Přínos pro krajinu tam taky nevidím, když hospodáři na cca 1 milionu hektarů nebudou mít ani finanční motivaci vstoupit do ekoschémat.

Neuvažuji o podporách na citlivé komodity nebo dotacích ve II. pilíři, kdy také došlo k mírným změnám sazeb, aby se pokryly nové tituly. Každému zemědělci, obzvlášť pokud chová zvířata nebo pěstuje ovoce nebo zeleninu, může výpočet celkových dotací vyjít jinak. Ztrátu z poklesu přímých plateb ale asi málokdo najde v některých titulech ze II. pilíře.

