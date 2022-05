Zimbabwe chce na konferenci o slonech získat povolení k prodeji slonoviny

Svatá Prostoto 24.5.2022 11:25

"Proti povolení prodeje slonoviny jsou hlavně země na severu a východě Afriky, kde je slonů méně. Tam převládá názor, ... "



Spíš bych to tipoval na závist, že někdo vydělá a oni ne.



Jinak obecně platí, že prohibice prostě nefunguje a fungovat nebude a prodej nějaké certifikované slonoviny by byl řešením, zejména pokud by se část získaných prostředků vracela do oblasti ochrany přírody.



I když je samozřejmě otázkou, jak by to nakonec v podmínkách Afriky dopadlo ... ale to platí u všeho. V každém případě ty kly prostě spálit mi přijde jako úplně nejblbější řešení.

