Zlínská zoo oslavila druhé narozeniny mláděte slona afrického Zyqarriho

Zahrada si dnes připomněla také 20 let chovu slonů afrických. Tři slonice, které pocházejí z volné přírody, jsou v zahradě od dubna 2003, v květnu toho roku zahrada otevřela nový pavilon slonů.

Zlínská zoologická zahrada dnes oslavila druhé narozeniny mláděte slona afrického. Sameček Zyqarri dostal také speciální dort. Je prvním mládětem slona afrického v Česku, narodil se 6. června 2021, pro zlínskou zoo to byla velká událost. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V Česku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem.

Pro Zyqarriho a trojici slonic připravili chovatelé ve výběhu velký narozeninový dort. "Vytvořili jsme jej z těch největších sloních laskomin, základ tvořilo seno a sláma, které doplnily banány, hrozny, jablka, větvičky stromů, salát nebo čínské zelí. Vršek dortu ozdobila velká dvojka u příležitosti druhých narozenin sloního samečka Zyqarriho," řekla dnes ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová.

Přestože jméno samečka znamená anděl, od narození se projevuje jako výrazná osobnost, je nebojácný, sebevědomý a energický. "Je stále troufalejší a víc si věří, zvládl skvěle přesun do nového chovného zařízení," uvedla mluvčí. Sameček váží 750 kilogramů.

Zahrada si dnes připomněla také 20 let chovu slonů afrických. Tři slonice, které pocházejí z volné přírody, jsou v zahradě od dubna 2003, v květnu toho roku zahrada otevřela nový pavilon slonů. Na začátky dnes vzpomínal bývalý ředitel zlínské zoo Ivo Klika. Podle něj je současná situace skvělá, původně se počítalo jen se slonicemi, ne s mládětem.

Návštěvníci dnes mohli v rámci oslav výjimečně zavítat do nového chovného zařízení s vnitřním ustájením pro slony, které s rozlohou asi 3700 metrů čtverečních patří mezi tři největší zařízení svého druhu na světě. "Dvacet let chovu slonů afrických je pro nás opravdu mimořádné období, které přineslo nádherné, ale také těžké a náročné momenty. Proto jsme se rozhodli na jeden den zpřístupnit nejmodernější zařízení pro slony v evropských zoo. A to nejen u příležitosti zmiňovaných oslav, ale také jako naše poděkování všem návštěvníkům za neutuchající přízeň a podporu," uvedl ředitel zoo Roman Horský.

Chovné zařízení bylo dokončeno na konci loňského roku, poté si stádo zvykalo na nové prostředí. Ke třem samicím a mláděti letos přibude samec z maďarské zoologické zahrady. Bude to první samec slona afrického v historii zlínské zahrady, zoo chce přejít na přirozený chov, Zyqarri se narodil po inseminaci. V novém chovném zařízení je místo až pro deset slonů. Chovné zařízení je součástí první etapy projektu Karibuni, stálo asi 120 milionů korun. Celá první etapa, kdy vznikly i dva výběhy, stála 161 milionů korun.

Zahrada chystá druhou etapu Karibuni, díky které by se areál zpřístupnil návštěvníkům. Měly by tam vzniknout výběhy a ubikace pro žirafy, nosorožce, buvoly, antilopy, hrochy i lvy a další výběh pro slony. Novinkou budou dva kempy s možností ubytování v bungalovech pro dvě stovky lidí, počítá se i s restaurací a bazény. Díky celému Karibuni by se rozloha zahrady zvětšila zhruba o polovinu.

