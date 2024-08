Zlínská zoo přesune medvěda ušatého ze zámku Konopiště do ostravské zahrady

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zlínská zoologická zahrada přesune medvěda ušatého ze zámku Konopiště do ostravské zoo. Osmnáctileté zvíře tam bude mít větší výběh, bude také možné jej zapojit do chovu a reprodukce, sdělila ČTK mluvčí zlínské zahrady Romana Mikešová. O termínu stěhování se bude ještě jednat, uvedla mluvčí. Zoo Ostrava chová medvědy ušaté od roku 1991.Národní památkový ústav (NPÚ) v úterý uvedl, že zámek Konopiště přijde o medvěda ušatého, který obývá od roku 2011 zámecký příkop. Výpověď z dohody od vlastníka medvěda Zoo Zlín obdržel NPÚ minulý týden. Mluvčí NPÚ Blanka Černá uveda, že výpověď dohody ústav překvapila, NPÚ byl podle ní připraven se o medvěda dál starat. Podle ředitele zlínské zoo Romana Horského byl pobyt zvířete od začátku koncipován jako dočasný a jednání s NPÚ o přesunu medvěda z Konopiště začala loni.

"V souvislosti s avizovaným ukončením chovu medvědů v zámeckých příkopech do roku 2030, které Národní památkový ústav oficiálně zveřejnil letos v červnu, jsme byli NPÚ pobídnuti, abychom pro medvěda našli nové zařízení. Ve spolupráci s evropským koordinátorem chovu medvědů ušatých jsme tak vše začali intenzivně řešit. Přesuny zvířat mezi zoologickými zahradami jsou totiž naprosto běžné, ať už v rámci evropských nebo světových zoo. Navíc i přes veškerou péči, kterou na Konopišti medvěd dostával, se u něj začaly projevovat symptomy stereotypního chování," uvedl Horský.

V ostravské zahradě bude samec, který se narodil ve zlínské zoo v roce 2006, obývat téměř hektarový lesní výběh. "Ve srovnání se současným výběhem o rozloze 265 metrů čtverečních to bude znamenat skutečně zásadní zlepšení životních podmínek. Výběh splňuje nejnáročnější kritéria, nabízí nejen obrovskou rozlohu, ale také dostatek přírodních úkrytů, odpočinkových míst, vodní plochu atd. Naší prioritou je pro všechna chovaná zvířata zajistit ty nejlepší chovatelské podmínky, maximální pohodu a zapojení do chovu. Nevidíme jediný důvod, aby náš samec medvěda ušatého zůstal v malém výběhu, když mu můžeme zajistit nadstandardní zařízení," uvedl Horský. Medvědi ušatí se v lidské péči dožívají až 30 let. "S velkou pravděpodobností se tak náš samec zapojí i do chovu a reprodukce. Přesun medvěda do ostravské zoo je správné rozhodnutí, plně si za ním stojíme," uvedl Horský.

Zoo Ostrava chová medvědy ušaté přes 30 let. V zahradě musela být na začátku července ze zdravotních důvodů utracena stará samice, zůstává tam samec narozený v roce 1996. "Situaci rovněž komunikujeme s koordinátorem Evropského záchranného programu. V zoologických zahradách sdružených v EAZA žije aktuálně pouhých pět desítek zvířat, převážná část populace je už poměrně stará. Za posledních 12 měsíců proběhl jediný porod – samice v Zoo Dubaj přivedla na svět dvojčata. Dovoz mladého samce by mohl pomoci programu/chovu těchto medvědů v lidské péči. Jakmile se dostane do správné tělesné kondice, a pokud by se ho v budoucnu podařilo dopárovat se samicí, mohli bychom se dočkat i mláďat," uvedl ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák.

Přesun medvěda nemusí podle zoo znamenat konec chovu medvědů v příkopu zámku Konopiště. "Vážíme si toho, že o medvěda bylo v rámci možností pracovníků zámku Konopiště dobře postaráno. Stal se ikonickým zvířetem zámku, věříme, že pro něj chtěli vždy jen to nejlepší. V této souvislosti by tak měli spíše uvítat, že medvěd bude nyní žít v naprosto špičkovém prostorném výběhu a že jednou třeba bude mít i svoje potomky. A věříme, že takto to bude vnímat i široká veřejnost," uvedl Horský. "V rámci zmiňovaného oznámení NPÚ se však konopišťský výběh může do roku 2030 stát útočištěm třeba pro medvědy hnědé. Řada je jich chována v nevyhovujících podmínkách, všichni také vnímáme problematickou situaci medvědů hnědých na Slovensku," uvedl Horský.

Medvědi žijí ještě v dalších objektech spravovaných památkovým ústavem. Jeden je na zámku Náchod, dva na hradu Točník a tři na hradu a zámku Český Krumlov.

