Zlínskou Kovárnu Viva zavedení elektromobility zatím výrazněji neovlivnilo

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zlínskou průmyslovou Kovárnu Viva zavádění elektromobility zatím výrazněji neovlivnilo. Kovárna se specializuje na výrobu zápustkových výkovků z oceli, k jejím zákazníkům patří společnosti z automobilového průmyslu, strojírenství, zemědělství i zdravotnictví."Naše výrobkové portfolio směřuje spíše do nákladní dopravy, u osobních automobilů dodáváme především podvozkové díly, které jsou stejné u elektromobilů i aut s klasickými motory," řekl ČTK výkonný ředitel Kovárny Viva František Červenka. Před pěti lety představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu, takzvaný Green Deal, strategie na ochranu klimatu, která má dosáhnout v Evropě takzvané klimatické neutrality.

"Obecně je tlak ze strany odběratelů na snižování hmotnosti dílů a využití takzvané zelené oceli, ale to je opět napříč celým automobilovým trhem," uvedl Červenka.

Tržby kovárny byly loni 2,4 miliardy korun. S produkcí přes 29 300 tun si udržuje pozici největší zápustkové kovárny v zemi. Na automobilový průmysl připadá 70 procent produkce kovárny. "Ale to je včetně trucků, užitkových vozů a podobně. Osobní auta činí pouze pouze pět procent," uvedl Červenka.

Kovárna dlouhodobě spolupracuje s obchodními partnery na snížení environmentální zátěže a udržitelnosti dodavatelského řetězce. "Máme připravený transformační plán na dosažení uhlíkové neutrality, který zahrnuje snižování emisí CO2. V kovárně využíváme solární panely na střeše firmy, modernizujeme výrobní zařízení, využíváme LED osvětlení, zaměřujeme se na materiálovou efektivitu. Rovněž spolupracujeme s dodavateli energie a oceli na udržitelnosti dodavatelského řetězce," uvedl Červenka.

Green Deal příliš neovlivnil ani podnikání skupiny Mesit z Uherského Hradiště, která sdružuje firmy působící zejména v elektrotechnickém průmyslu, kovovýrobě a slévárenství. Například společnost Mesit & Röders je však dodavatelem komponentů pro automobilový průmysl. Vyrábí tlakové odlitky z hliníkových slitin a výlisky z plastů. „Elektromobilita a automotive se našeho podnikání příliš nedotýkají,“ uvedla na dotaz ČTK marketingová ředitelka holdingu Mesit Markéta Kubíková.

Zelená dohoda pro Evropu je souborem řady politických iniciativ, který má EU nasměrovat k několika hlavním cílům, ke kterým patří omezit emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent do roku 2030 proti hodnotám z roku 1990 a do poloviny století dosáhnout klimatické (uhlíkové) neutrality. Dohodu představila několik dní po svém nástupu do funkce předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v prosinci 2019. Kritici Green Dealu vyčítají zejména dopady na automobilový průmysl. Ze zelené dohody vyplývá také zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory po roce 2035. Evropa má v plánu revizi zákazu nových aut se spalovacím motorem v roce 2026.

reklama