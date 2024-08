Zlínský kraj nechá zlikvidovat invazní rostlinu křídlatku u silnic

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) nechá zlikvidovat invazní rostlinu křídlatku u silnic v regionu. Krajská firma ji zaznamenala v několika desítkách lokalit v okresech Kroměříž a Zlín. ČTK to dnes sdělil Vojtěch Cekota, zástupce ŘSZK, které je v kraji správcem silnic druhé a třetí třídy. Na likvidaci křídlatky si ředitelství najalo odbornou firmu, za zakázku zaplatí asi 150 000 korun. Zásah má trvale odstranit téměř všechny křídlatky v dotčených lokalitách."Zaznamenali jsme u silnic druhé a třetí třídy, zejména na území okresů Kroměříž a Zlín, 20 až 30 lokalit s rostoucími keři křídlatky. Jde o invazivní rostlinu, která je schopna vytlačovat ostatní původní druhy vegetace," uvedla referentka péče o silniční zeleň ŘSZK Pavla Nedbalová. Křídlatka roste podél krajských silnic většinou v krátkých úsecích, nejdelší měří asi 50 metrů. "Může dorůstat až do výšky tří metrů a její nebezpečí v blízkosti silnic spočívá v tom, že zasahuje do vozovek a brání motoristům ve výhledu, což ohrožuje bezpečnost provozu," doplnila Nedbalová.

Obranou před rozrůstáním křídlatky je především pravidelné sečení mladých rostlin, které se ještě nemnoží. "U větších keřů jsme letos poprvé přistoupili k cílené likvidaci prostřednictvím specializované zahradnické firmy," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

ŘSZK za zakázku zaplatí zhruba 150 000 korun. Na vzrostlé keře křídlatky se dává herbicidní postřik, druhý bude následovat na konci vegetačního období. "Tím se podaří trvale zlikvidovat asi 90 procent rostlin," uvedla Nedbalová.

Křídlatka se zatím u silnic ve Zlínském kraji nevyskytuje v kritické míře. "Silničáři se realizovanými opatřeními snaží o to, aby takový vývoj nenastal ani v budoucnu. Nepřímo tomu napomáhá také pravidelné sečení trávy podél silnic. ŘSZK má pro ně v tomto roce vyčleněnu částku přibližně 45 milionů korun," uvedl Cekota.

